Sentits homenatges a tot el món per la mort de Maradona

Les reaccions a la sobtada mort de Diego Armando Maradona no han deixat d'arribar des de tots els racons del món des que la notícia s'ha donat a conèixer. Des dels esportistes fins polítics de tot signe han deixat clar el seu pesar per la mort de l'astre argentí.





El president de Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha escrit a Twitter: "Tot el meu afecte per al món de el futbol, que avui perd a una de les seves llegendes. Ens deixa un dels millors jugadors de la història, l'argentí Diego Armando Maradona. amb el teu esquerra dibuixar els somnis de diverses generacions. Etern, pibe ".

Tot el meu afecte per al món de el futbol, que avui perd a una de les seves llegendes. Ens deixa un dels millors jugadors de la història, l'argentí Diego Armando Maradona.



Amb el teu esquerra dibuixar els somnis de diverses generacions. Etern, pibe. pic.twitter.com/cQ7FB7LCln - Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 25, 2020

També el president de l'Argentina, Alberto Fernández, ha volgut acomiadar-se de Maradona: "Ens vas portar al més alt del món. Ens vas fer immensament feliços. Vas ser el més gran de tots. Gràcies per haver existit, Diego. Et anem a estranyar tota la vida ".

Ens vas portar al capdamunt de l'món. Ens vas fer immensament feliços. Vas ser el més gran de tots.



Gràcies per haver existit, Diego. Et anem a estranyar tota la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC - Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

To similar ha estat l'usat per la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que ha escrit a la seva xarxa social: "Molta tristesa ... Molta. Es va anar un gran. Fins sempre Diego, et volem molt. Enorme abraçada als seus familiars i éssers estimats ".

Molta tristesa ... Molta. Se'n va anar un gran.

Fins sempre Diego, et volem molt. Enorme abraçada als seus familiars i éssers estimats. pic.twitter.com/Fv8zhnL1V3 - Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 25, 2020

Tant des de la Federació Espanyola de Futbol com la Lliga de Futbol Professional han tingut un afectuós record per a l'argentí. La FEF ha escrit: "La RFEF vol mostrar els seus més profundes condol a la @afa i als familiars i amics de Diego Armando Maradona per la seva mort en el dia d'avui. Vam gaudir del seu futbol al nostre país i es va deixant un record inesborrable en els aficionats de tot el món ".

La RFEF vol mostrar els seus més profundes condol a la @afa i als familiars i amics de Diego Armando Maradona per la seva mort en el dia d'avui.



Vam gaudir del seu futbol al nostre país i es va deixant un record inesborrable en els aficionats de tot el món.



DEP pic.twitter.com/BE84xsWanc - RFEF (@rfef) November 25, 2020

Per la seva banda, la Lliga ha acompanyat el seu missatge de condol amb un vídeo sobre els anys en què Maradona va jugar al futbol espanyol, que ha acompanyat amb el text "ets etern, Maradona".

D'entre els jugadors de futbol, Andrés Iniesta ha enviat un senzill però emotiu missatge: "El teu record serà etern. No t'oblidarem. Descansa en pau, Diego".

El teu record serà etern. No t'oblidarem. Descansa en pau, Diego 🖤🙏🏼 pic.twitter.com/yOrJU7GCbr - Andrés Iniesta (@ andresiniesta8) November 25, 2020

Per la seva banda, Sergio Ramos ha escrit: Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Deu, la Mà de Déu, el Pibe d'Or ... el futbol. Gràcies, Diego. DEP Maradona ".

Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Deu, la Mà de Déu, el Pibe d'Or ... el futbol. Gràcies, Diego. DEP Maradona. - Sergio Ramos (@SergioRamos) November 25, 2020

També el francès Killian Mbappé ha tingut un record per a l'argentí i ha canviat la seva foto al pefil de Twitter per una imatge de Maradona. "RIP Llegenda. Estaràs en la història de el futbol sempre. Gràcies per tots els plaers que li vas donar la món sencer".

RIP Legend.

You will stay in the history of football forever. Thanks you for all the pleasure you gave to the whole world 🙌🏽🙏🏽❤️



AIE AIE AIE F * cking 2020 😭😭😭 pic.twitter.com/8xc1CDKDg2 - Kylian Mbappé (@KMbappe) November 25, 2020

Cristiano Ronaldo ha enviat un missatge en què ha qualificat a Maradona com un mag: "Avui m'acomiado d'un amic i el món s'acomiada d'un geni etern. Un dels millors de tots els temps. Un mag incomparable. Es va massa aviat, però deixa un llegat sense límits i un buit que mai s'omplirà. Descansa en pau, crac. mai seràs oblidat ".