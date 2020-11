Greus incidents entre els milers d'argentins que han anat a donar el seu últim adéu a Maradona

Desenes de milers d'aficionats argentins s'han amuntegat a la de Buenos Aires Plaça de Maig davant de la Casa Rosada, seu de el Govern argentí, per donar el seu últim adéu a Diego Armando Maradona.





Tot i que el dia ha transcorregut en la seva major part amb certa tranquil·litat, a primera hora de la tarda s'han començat a produir incidents entre els aficionats. S'han produït carreres, cops i la policia que intentava controlar la multitud s i s'ha vist obligada a llançar bots de gas lacrimogen per reduir als més violents.





Tot ha començat quan s'ha anat acostant l'hora en què s'anaven a tancar les portes, les quatre de la tarda hora local i per exprés desig de la família, i milers de persones es trobaven a la plaça fent cua per entrar a la sala en la qual es troba el taüt amb les restes de l'astre argentí.





FÈRETRE RETIRAT

Els actes violents han obligat a tancar de manera provisional l'accés a la Casa Rosada davant el fet que desenes d'aficionats havien aconseguit colar-se a l'interior de la seu de Govern. Per uns moments, la situació que s'ha viscut ha estat tan descontrolada que els responsables policials han optat per retirar el fèretre de l'astre per evitar mals majors.





Per intentar calmar la multitud, s'ha anunciat que l'accés s'anava a perllongar durant unes quantes hores més, malgrat que el desig de la família de Maradona era que les portes es tancaran al voltant de les quatre de la tarda hora local.





CUES IMMENSES

De fet, des de primera hora del matí les cues formades davant la seu de el Govern argentí, on s'ha ubicat la sala de vela, eren enormes ja mig matí ja superava els dos quilòmetres de longitud.





No obstant això, al llarg del dia la cua s'ha anat fent cada vegada més llarga, de manera que arribat el moment en què estava previst el tancament de les portes la situació ha començat a descontrolar pel nerviosisme de milers d'aficionats que han vist la possibilitat de no poder entrar a dóna el seu últim adéu al seu ídol.





Els incidents ha obligat les autoritats a allargar l'obertura de la sala fins a les set del tarda, encara que no serà possible que tots els aficionats que es troben fent cua des de fa hores puguin accedir a la sala.





Molts d'ells hauran de conformar amb veure passar la comitiva amb el fèretre del exjugador que recorrerà algunes de les vies més importants de la capital argentina abans del funeral.