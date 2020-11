Els contagis per Covid-19 a tota Espanya baixen a 2.067 i els morts, a 337

Les comunitats autònomes han notificat aquest dijous al Ministeri de Sanitat 12.289 casos de Covid-19, dels quals 2.067 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, una xifra que suposa menys de la meitat dels 5.400 diagnosticats el dia anterior.





La incidència mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 325,50 casos per cada 100.000 habitants. Quant als morts per la Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dijous 337 més, amb 1.220 morts en els últims set dies. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 44.374 persones.





Actualment hi ha 15.316 pacients ingressats per la Covid-19 a tot Espanya i 2.815 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.388 ingressos i 1.969 altes. A més, en l'última setmana 3.453 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 299 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa actualment en el 12,30 per cent i en les UCI al 28,64 per cent.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 3.842 morts a Andalusia (203 en l'última setmana); a Aragó 2.2251 (120 en els últims set dies); a Astúries 929 (155 en l'última setmana); a Balears 404 (quatre en els últims set dies); a Canàries 336 (15 en una setmana); a Cantàbria 300 (vuit en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.738 (47 en l'última setmana); ia Castella i Lleó 4.463 (161 en els últims set dies). A més, 7.850 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (49 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 52 morts des del començament de la pandèmia (vuit en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 2.288 (112 en els últims set dies); a Extremadura 915 (41 en una setmana); a Galícia 1.178 (65 en els últims set dies); a Madrid 11.349 (75 en els últims set dies); a Melilla 39 (tres en els últims set dies); a Múrcia 589 (48 en els últims set dies); a Navarra 856 (32 en els últims set dies); al País Basc 2.452 (54 en els últims set dies); i a La Rioja 543 (20 en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 16 de novembre i fins al 22 de novembre s'han realitzat 981.011, de les quals 692.475 han estat PCR i 288.536 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 10,60 per cent.