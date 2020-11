La milionària herència de Maradona amenaça amb obrir una guerra entre els seus hereus

La mort de Diego Armando Maradona ha generat consternació a tot el món, tant dins com fora dels àmbits esportius. L'astre argentí ha estat, al llarg de tota la seva vida, una màquina de guanyar diners ... i de malbaratar-. Per això, ningú s'atreveix a calcular a quant ascendeix l'herència que ha quedat per repartir entre els seus familiars, i són molts, encara que tots ells rebran una bona part.





Per començar, cinc fills reconeguts: Dalma Nerea, Gianinna Dinorah, filles del seu matrimoni amb Claudia Villafañe, Diego Armando Jr., nascut de la seva esporàdica relació amb la model italiana Cristina Sinagra, Dieguito Ferran, fill de la seva exparella Verónica Ojeda, i Jana, filla d'una altra italiana, Valeria Sabalian.





Després hi ha els que l'astre mai va reconèixer com a fills seus i que estan a l'espera del que digui la justícia. Quatre d'ells, Javielito, Lu, Johanna i Harold, a Cuba, i dos més a l'Argentina, Santiago Lara i Magalí Gil. En cas que la justícia els acabi declarant fills naturals del Pelusa, entraran de ple dret en la lluita per l'herència.





Cal tenir en compte que a l'Argentina hi ha l'anomenada legitimitat dels hereus forçosos, que garanteix que el cònjuge legal, els ascendents directes, és a dir, els seus pares (ja morts), i els descendents directes rebin les dues terceres parts de l'herència de manera obligada. I la situació varia molt si els fills són cinc o onze.





DUBTES

A tot això s'uneixen els dubtes existents sobre quin és el patrimoni real que Maradona posseïa en el moment de la seva mort. Alguns especialistes calculen que Maradona va guanyar al llarg de la seva vida professional uns 500 milions de dòlars. Però ara n'hi ha prou saber quants d'aquests milions li quedaven, encara que algunes fonts assenyalen que la quantitat oscil·larà entre 75 i 100 milions de dòlars.





Maradona era propietari de diversos habitatges, cotxes de luxe i nombroses joies. El Pelusa era l'amo de dos habitatges a Vila Devot, una altra a Puerto Madero i una tercera a Bella Vista, en la qual vivia en els últims mesos. A més, posseïa una a Nordelta, on viuen les seves germanes.

A més, a l'Argentina posseeix diversos vehicles d'alta gamma i una gran quantitat de joies.





Precisament per la propietat de part d'aquestes joies el Pelusa va tenir un seriós conflicte amb la seva exdona que va acabar als tribunals. Diego acusava Villafañe d'haver-se apropiat d'algunes joies que li pertanyien. Pel que sembla, finalment l'assumpte es va solucionar després que les filles de tots dos, Dalma i Giannina, sortissin en defensa de la seva mare.





FORTUNA A L'ESTRANGER

No obstant això, sembla que la major part de la fortuna del mític 10 es troba en el estranger. Maradona va ser entrenador a Dubai, president honorari del Dinamo Brets de Bielorússia i entrenador del Dorados de Sinaloa, a Mèxic. I en tots aquests llocs li van satisfer de regals, alguns d'enorme valor.





Per exemple, a Dubai li van regalar, en la seva etapa d'entrenador del Fujairah FC dos cotxes exclusius, un Rolls Royce Ghost, valorat en 300.000 euros, i un BMW i8, amb un valor de mercat de 145.000 euros. Encara que segur que el seu valor actual, només pel simple fet d'haver pertangut a l'astre, és molt superior.





També a Bielorússia, tot al seu pas fugaç, li van ploure els regals espectaculars. El primer, un anell de brillants valorat en 300.000 euros i que ha lluït en diverses ocasions. A més, allà també li van regalar un tanc amfibi, un Overcomer Hanta, que amb 2,61 metres d'altura i 4,50 metres de llarg que pesa 2,3 tones, té capacitat per a set persones i pot surar en l'aigua. El vehicle segueix a la localitat bielorussa de Brest.





A això cal sumar els ingressos que li han proporcionat en els últims anys de la seva carrera com a entrenador els contractes publicitaris que ha signat amb diverses empreses. Els més destacats són els de Konami, per poder usar la seva imatge en el Pro Evolution Soccer (PES) o els acords amb una marca de roba esportiva. També era propietari de diverses escoles de futbol a la Xina, i posseeix diverses inversions milionàries a Cuba, entre elles un hotel de cinc estrelles, i un luxós apartament en una zona exclusiva de l'Havana.