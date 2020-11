El BBVA no estava disposat a pagar més de mil milions pel Sabadell

El festeig entre el BBVA i el Banc Sabadell ha durat molt poc. Ahir el banc català va anunciar que aturava el procés de fusió ja que, segons revela Vozpópuli, el BBVA no estava disposat a pagar més de mil milions per Banc Sabadell si de descompten les plusvàlues latents de la cartera de deute que s'eleven fins als 1.300 milions d'euros.





Les fonts consultades per Vozpópuli sostenen que l'oferta de BBVA era més que generosa, ja que l'entitat tot just valia 1.600 milions abans de l'anunci. A la fin el que preval en aquest tipus d'operacions és el valor que et dóna el mercat i això és innegable.



Així, es dóna a l'trast amb els plans de conformar el segon banc d'Espanya, amb actius al país de 596.481.000 d'euros (403.527.000 de BBVA i 192.954.000 de Sabadell), situant-se immediatament per darrere de la nova CaixaBank després de la seva fusió amb Bankia (ambdues entitats sumen 625.115.000 d'actius a Espanya amb dades de setembre de 2020) i deixant a Santander en tercera posició.





L'entitat resultant de l'eventual operació hauria comptat amb 4.225 oficines a Espanya (2.521 de BBVA i 1.704 de Sabadell) i amb 45.866 empleats (29.475 de BBVA i 16.391 de Sabadell), un elevat volum que hauria permès generar sinèrgies reduint costos.





En total, i amb dades del tercer trimestre del 2020, l'entitat resultant de la fusió entre BBVA i Banc Sabadell hauria donat lloc a un grup amb actius globals de 963.108.000 d'euros (727.014.000 de BBVA i 236.094 de Sabadell), un total de 9.769 oficines a les geografies en què opera (7.565 de BBVA i 2.204 de Sabadell) i 148.028 empleats.





Les negociacions entre les dues entitats van transcendir després que BBVA anunciés el dia 16 de novembre la venda de la seva filial als Estats Units a PNC per un preu d'aproximadament 11.600 milions de dòlars (9.700 milions d'euros) en efectiu.





En aquest moment, el president de l'entitat, Carlos Torres, i el seu conseller delegat, Onur Genç, van informar de la intenció de dur a terme una recompra d'accions "rellevant" amb l'excés de capital derivat de la venda de la seva filial d'Estats Units, a el temps que no descartaven dedicar una part a emprendre una possible operació de consolidació.





Aquest dia, les accions de BBVA van experimentar una forta pujada del 15,25%, però les del Sabadell es van catapultar 1 24,59%, de manera que el mercat descomptava que seria el banc d'origen català qui participés en la hipotètica operació de consolidació . Instants després, les dues entitats confirmaven les converses tendents a una possible fusió.





Va ser el CEO de BBVA, Onur Genç, qui dies després tirava un gerro d'aigua freda sobre les expectatives de mercat davant l'eventual operació, a l'afirmar que no podia donar-se per segur que s'anés a materialitzar, i que l'entitat comptava amb diferents opcions estratègiques sobre la taula, el que va propiciar que els títols de Sabadell reaccionessin a la baixa.





En la jornada de dijous, els títols de Banc Sabadell van encapçalar els descensos de l'Ibex amb una caiguda del 5,41% en borsa, el que presagiava que l'operació no anava per bon port i que podia desestimar d'un dia per l'altre.