Adif enllaçarà les vies de la Sagrera amb la línia Barcelona-Mataró-Maçanet al desembre

Adif Alta Velocitat s'executarà entre el 5 i el 8 de desembre l'última fase de les obres per al trasllat de les vies de la línia Barcelona - Mataró - Maçanet a l'interior de l'estructura de la futura estació La Sagrera, a Barcelona.





Durant aquest període s'interromprà la circulació per l'actual via única entre El Clot i Badalona, de manera que Renfe ha establert un pla alternatiu de transports per garantir la mobilitat, ha informat Adif aquest dissabte en un comunicat.





D'aquesta manera, es preveu que durant el 8 de desembre els trens de la línia Barcelona-Mataró-Maçanet ja circulin, sense parada, per l'interior del nou traçat subterrani de l'estació.