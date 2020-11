Els comuns volen que "Tarragona deixi de ser el pati del darrere de Catalunya"

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha defensat aquest dissabte la necessitat que "Tarragona deixi de ser el pati del darrere de Catalunya" perquè és, al seu entendre, un territori de primera que necessita recursos de primera.





Ho ha dit en una visita a Tarragona, acompanyada del diputat dels comuns David Cid, en què tots dos han lloat els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2021 i han afirmat que la província rebrà 440 milions d'euros si finalment s'aproven.





En relació al macrocomplex BCN World, Albiach ha criticat que ERC i JxCat vulguin convertir Tarragona en el casino més gran d'Europa, en les seves paraules, i que el PP vulgui exportar un model que ha qualificat de obsolet, mitjançant el qual es volen " fer regals fiscals "a les persones de més riquesa.





"INVERSI√ď HIST√íRICA"





Per la seva banda, David Cid ha qualificat els PGE d'acord i inversió històrica, "no només per a Catalunya, que tindrà un 19% respecte al PIB", sinó que també per al Camp de Tarragona (Tarragona), especialment.





Ha assegurat que el Camp de Tarragona rebr√† m√©s de 170 milions m√©s en comparaci√≥ amb els √ļltims pressupostos, fet que suposa un augment de m√©s del 70%.





Tamb√© ha indicat que s'apostar√† pel corredor mediterrani i per la xarxa de transport p√ļblic, sobretot de Rodalies, que rebr√† 50 milions que tindran un impacte important a les Terres de l'Ebre, espec√≠ficament a Tortosa (Tarragona); altres 50 milions aniran destinats a les connexions ferrovi√†ries del port de Tarragona, ha assegurat Cid.