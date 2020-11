Borràs guanya les primàries de JxCat amb més del 75% dels vots

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha guanyat les primàries de JxCat amb més del 75% dels vots i es converteix així en la candidata del partit a la Presidència de la Generalitat en les pròximes eleccions a Parlament.













Ho va anunciar aquest diumenge en una compareixença telemàtica la vicepresidenta de JxCat Elsa Artadi, després d'unes primàries en què Borràs s'ha imposat al conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, el seu únic oponent després que l'altre aspirant, l'advocat i economista Jordi Ferrés, anunciés la seva retirada per donar suport a la candidatura de la diputada.





Les primàries es van celebrar des d'aquest divendres i fins a les 20.00 hores d'aquest diumenge, i amb la incògnita encara si l'expresident de la Generalitat i actual eurodiputat Carles Puigdemont encapçalarà la llista.





LAURA BORRÀS GUANYA AMB EL 75,8%

Un total de 2.954 afiliats (75,8%) van votar per Borràs, mentre que altres 799 ho van fer per Calvet (20,5%) i 145 han votat en blanc (3,7%).





Van participar un 76% dels inscrits en el cens --amb 5.128 afiliats--, xifres de participació que Artadi va celebrar: "Demostra que han estat unes primàries reals, molt actives, i que els afiliats s'han fet seves perquè tenien un poder real a l'hora de decidir".





Artadi va afegir que anunciar la candidatura de Borràs és "un orgull com a dona", i està convençuda que la nova candidata de JxCat es convertirà en la primera presidenta de la Generalitat.





LAURA BORRÀS

Després de proclamar-se guanyadora, Borràs va apel·lar a la unitat i a sumar suports per al projecte independentista: "Avui no ha perdut ningú. Ha guanyat JxCat i la democràcia".





"Des d'ara mateix, faig una crida a tot l'independentisme a sumar per estar tots i garantir un Govern i un Parlament nítidament independentista", va afirmar.





Va defensar que no hi ha cap disjuntiva entre situar la independència com a objectiu i, al mateix temps, gestionar des de la Generalitat, i va agrair especialment el suport que ha rebut de l'expresident de la Generalitat Quim Torra.





Es va mostrar molt feliç i agraïda pels resultats, i ha destacat que el projecte col·lectiu "nascut de l'1-O" que representa JxCat segueix endavant després de tancar una etapa de primàries que ha empoderat a la militància, segons ella.





"Des d'ara, podem donar il·lusió a país de cara a les eleccions del 14 de febrer", i també va agrair a Calvet i Ferrés seva tasca, a més de al seu propi equip, a la militància i als responsables de la Sindicatura de les primàries.





També es va dirigir als catalans, als qui seguirà escoltant d'ara en endavant, ha destacat: "Amb el vostre suport, estic segura que farem història i la farem junts. Perquè dividits som història, i junts la farem".





Un cop ha acabat el seu discurs, els participants en l'acte van aplaudir a Borràs i l'han victorejat amb crits de 'presidenta'; entre ells hi havia els diputats al Parlament Albert Batet i Francesc de Dalmases, i el secretari d'organització de JxCat, David Saldoni.





DAMIÀ CALVET

Calvet va felicitar els afiliats per la seva participació, a Ferrés ja Borràs per la campanya, ia la guanyadora pels resultats: "Aquestes primàries són, Laura, la primera de les victòries que ens ha de portar a la independència".





"Hem fet unes primàries de veritat. Un exercici molt potent de debat intern" i en què ha donat a conèixer el projecte de cada un dins del col·lectiu de JxCat, ha destacat.





Va afegir que seguirà dins el projecte de JxCat "perquè aquí no es rendeix ningú", dins el qual treballarà per defensar la independència i governar bé, en les seves paraules.





Així ho va transmetre aquest diumenge a l'expresident de la Generalitat i president del partit, Carles Puigdemont, i a l'exconseller i condemnat per l'1-O Josep Rull, ha explicat Calvet.