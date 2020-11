Sanitat demana "responsabilitat, prudència i sentit comú" per evitar aglomeracions

La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, ha realitzat aquest dilluns "una crida a la responsabilitat i a la prudència" dels ciutadans, així com a el "sentit comú", i ha recomanat "evitar les aglomeracions" als carrers aquests dies previs al Nadal per evitar un empitjorament de la situació de la pandèmia de Covid-19 a Espanya, perquè "això no ha acabat".













Així ho ha remarcat la secretària d'Estat en una entrevista a Canal Sud Ràdio, recollida per Europa Press, i a el fil de les imatges d'aglomeracions que s'han vist aquest cap de setmana a ciutats espanyoles com Madrid, València o Màlaga.





"Ens agradaria fer una crida a la responsabilitat i a la prudència", perquè "ha costat moltíssim treball i sacrifici doblegar la corba" i "no ens hauríem d'oblidar de com de malament ho han passat moltes famílies ni el patiment" que provoca el virus " sobretot quan arriba als més vulnerables ", ha dit la representant del Ministeri de Sanitat a l'ésser preguntada per aquestes imatges.





Ha recomanat que, "si ens agrada molt el Nadal, procurem que tots estiguem aquí la propera Nadal", i en aquest sentit ha defensat que "el sacrifici val la pena".





La secretària d'Estat de Sanitat ha apel·lat al "sentit comú" de la ciutadania, recordant que, "si podem fer activitats a l'aire lliure i evitar aglomeracions, millor que millor, perquè ens exposem menys" a possibles contagis i, "per tant, ens exposarem menys a les persones que volem ", ha sostingut.





En aquesta línia, Silvia Calzón ha reconegut que "el Nadal són una època especialment entranyable" que aquest any seran "especials", i "haurem de centrar-nos en protegir els que més volem", i "potser sacrificar una forma de relacionar-nos amb múltiples persones de molts ambients per intentar gaudir més i protegir més a qui més estimem, sobretot a la gent gran".





AUTONOMIA DE LES CA PER A LES RESTRICCIONS PER NADAL

Sobre les mesures restrictives que es vagin a adoptar de cara a les festes nadalenques a Espanya, la secretària d'Estat ha defensat que les comunitats autònomes "han de tenir autonomia necessàriament" per fixar aquestes limitacions i, "dins dels seus propis territoris, adaptar-se a les seves situacions epidemiològiques diferents".





Ha recordat que hi ha "un grup de treball que ha treballat" per part de Ministeri de Sanitat "en el disseny d'algunes mesures bàsiques que es puguin posar en comú" en els pròxims dies, i ara "s'està recopilant aquesta informació" i "probablement el tema sortirà a debat dimecres" que ve en la propera reunió de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut.





Es tracta d'un conjunt de mesures que servirien per donar "un missatge únic a la població", segons ha abundat Sílvia Calzón, que en tot cas ha insistit a assenyalar que "probablement totes les mesures no seran les mateixes en el territori, perquè no ho han estat en els últims mesos ", ja que" la situació de l'epidèmia ha estat canviant "en el conjunt d'Espanya.





DESCENS DE CONTAGIS A TOT ESPANYA

La número dos del Ministeri de Sanitat ha confirmat que ara mateix es dóna una "millora dels indicadors" de l'evolució de la pandèmia a Espanya, però ha advertit que aquest context cal prendre-ho "amb molta cautela", perquè " seguim tenint unes xifres molt alta ", i tot i que" és cert "que el descens en el nombre de contagis detectats" comença a traduir-se en una disminució de hospitalitzacions i d'ocupació d'unitats de Cures Intensives (UCI) ", això no treu perquè la situació segueixi sent "molt preocupant en nombre de contagis i, sobretot, d'ocupació hospitalària".





Per això, segons ha asseverat, "no ens podem permetre un pas enrere d'aquesta tendència descendent que tanta feina ens ha costat aconseguir" i que s'ha mantingut durant el cap de setmana acabat de concloure, segons ha confirmat Sílvia Calzón, qui, tot i això , ha recordat que les dades dels caps de setmana i dels dilluns "els posem una mica en quarantena" al Ministeri de Sanitat perquè "pot haver una mica de retard en les notificacions".





Ha comentat que aquesta "tendència a la baixa" s'aprecia en totes les comunitats autònomes, i a el fil ha valorat el treball realitzat en totes elles per doblegar la corba, i ha citat els casos concrets de la Comunitat de Madrid, Catalunya o Navarra, així com el de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, que han aconseguit "revertir la situació amb mesures molt dures que s'han demostrat molt eficaços".





En aquesta línia, ha dedicat paraules de "agraïment" als consellers autonòmics de Sanitat "per la tasca que estan realitzant" en aquesta crisi, tenint en compte que "cap d'ells està en una situació fàcil" i "han passat per situacions molt dures, de molt estrès, per la presa de decisions que a vegades costa explicar a la ciutadania ".





També ha valorat la tasca de director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, de qui ha dit que és "un grandíssim servidor públic que ha demostrat un compromís indubtable" amb la sanitat espanyola i ha jugat "un paper fonamental durant tota la pandèmia, sent la cara que es colava a la sala de les nostres cases per explicar-nos el que estava passant ", amb un" llenguatge fàcil "i una" terminologia que tothom ha anat fent seva "gràcies al seu" molt important tasca de pedagogia ".





Calçons ha afegit que "totes les comunitats autònomes són conscients que la relaxació de les mesures mentre el virus continua en unes xifres que ens han de seguir preocupant comporta un retrocés en el que s'ha aconseguit fins ara", i aquesta és "una idea fonamental que hem de tenir molt present".





ESTACIONS D'ESQUÍ

D'altra banda, preguntada sobre si als estudiants o treballadors espanyols residents a l'estranger que vulguin tornar a Nadal a Espanya se li exigirà una prova PCR negativa per entrar al país, ha respost que així serà per als que procedeixin de països amb "incidències altes", com estableix la resolució posada en marxa "des de fa pocs dies" per als que arribin a Espanya des de l'estranger.





Finalment, sobre la possibilitat d'obrir les estacions d'esquí, la secretària d'Estat ha explicat que aquest dilluns a la tarda hi ha programada una reunió entre el Ministeri i les comunitats autònomes que disposen d'aquestes instal·lacions en què "es va a analitzar la situació i se'n va a partir d'escoltar què vol cada comunitat "per, a partir d'aquí, saber com anar "avançant".