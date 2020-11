La mortalitat per Covid-19 a l'Hospital del Mar ha baixat 10 punts respecte a la primera onada

El cap de Servei de malalties infeccioses i coordinador general Covid-19 de l'Hospital de la Mar de Barcelona, Joan Pau Horcajada, ha destacat que la mortalitat ha baixat 10 punts percentuals entre la primera i la segona onada de la pandèmia.





Horcajada ha concretat que a l'inici de la pandèmia la mortalitat que va registrar l'hospital en pacients amb coronavirus va ser del 17%, mentre que en aquesta segona etapa està sent de el 7%. El cap de Servei de malalties infeccioses de l'hospital assegura que "pot estar motivat per diverses raons", com que l'hospital ha atès menys pacients de més de 70 anys en la segona onada, i que ara s'aborda als pacients amb més experiència .





A l'haver-hi menys pacients que a la primera onada, han pogut donar una resposta "molt bona i molt equilibrada" en el segon impacte de la pandèmia, també gràcies a el coneixement dels professionals per abordar aquesta situació des del punt de vista clínic i organitzatiu.





Un altre aspecte positiu de la segona onada és que han pogut donar resposta a les activitats assistencials no relacionades amb la Covid-19, sense haver de desprogramar pràcticament res més enllà d'algun "tema petit". "Ha estat un èxit", segons el doctor, tot i que ha argumentat que el preu per aconseguir-ho és un sobreesforç molt gran de la plantilla dedicada a l'atenció de la pandèmia, que està molt cansada.





SITUACIÓ ASSISTENCIAL

L'hospital té a 21 ingressats en llits de crítics, quan la capacitat de la seva unitat de cures intensives (UCI) és de 18 llits, per la qual cosa han hagut de ampliar-la amb tres llits de fora de la UCI. "Així ja portem gairebé un mes", ha destacat el doctor, i ha afegit que en les plantes d'hospitalització normal tenen a 75 pacients per la Covid-19, quan fa una setmana eren prop de 90. "Ara hi ha un petit descens en les plantes que esperem que es vegi reflectit en les UCI en les pròximes setmanes ", ha dit en relació a la millora dels indicadors assistencials de centre.





FLEXIBILITZAR MESURES

Al preguntar-li pel Pla de flexibilització de les restriccions derivades de la segona onada impulsat pel Govern, ha lamentat que, si es comencen a aixecar mesures, és probable un "nou augment d'ingressos". "No estem tranquils. Les xifres encara són altes, i necessitaríem un descens molt més important. No és un nivell insostenible, però tenim l'hospital tensionat. S'ha d'estar molt vigilant", ha alertat.





Però no considera que "s'hagi tornat a caure en el mateix error" de la primera onada al voler desescalar mesures ràpidament, amb un pla per trams que també pot anar cap enrere segons la situació epidemiològica.





"LA VACUNA NO SERÀ 100% EFICAÇ"

Sobre l'arribada d'un tractament, ha precisat que hi ha assaigs clínics per aconseguir dels dos tipus: preventius, que serveixen per prevenir la infecció, com una vacuna; i curatius, que s'administren al pacient un cop ja malalt.





Ha diferenciat el laboratori de la vida real, perquè segons la seva opinió hi ha molts factors que poden influir a l'hora que, a la fi, la vacuna tingui l'impacte necessari: "La vacuna no serà 100% eficaç. Això ho sap tothom ".





Ha argumentat que hi ha vacunes que s'han de donar en dues dosis, i "assegurar que a tothom se l'administrin dos és pràcticament impossible", de manera que ja hi haurà un percentatge de gent que només rebrà una dosi.





A més, hi ha vacunes el sistema d'emmagatzematge implica temperatures de -80 graus, nivell "molt difícil de mantenir", de manera que possiblement hi haurà vacunes que, quan s'apliquin a la vida real, hauran perdut la seva eficàcia quan arribin al malalt. Així, ha defensat que "l'única eina" per reduir la mortalitat fins que arribi un tractament és evitar la malaltia, amb distanciament social, higiene de mans i mascareta.