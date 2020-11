El ministre Illa assegura que les vacunacions començaran al gener i no seran obligatòries

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha assegurat que el pla de vacunació contra la Covid-19 començarà al gener de 2021 i no serà de caràcter obligatori per a tota la població: "Els experts recomanen que no sigui obligatòria perquè podria ser contraproduent".





En una entrevista a Rac1, Illa ha defensat que ja hi ha un alt nivell de conscienciació per part de la ciutadania que permetrà que la vacuna tingui bona acollida per part de la població, cosa que "ja serà suficient".





Segons Illa, el pla de vacunació començarà a principis de 2021 i la intenció és "tenir a la majoria de la població immunitzada" entre els mesos de maig i juliol de el mateix any.





Davant d'aquesta situació, ha sostingut que el sistema sanitari "està preparat i en condicions" per garantir l'accés de la vacuna, i ha destacat que actualment hi ha 13.000 punts de vacunació en el territori espanyol i que en anteriors ocasions s'ha pogut vacunar de la grip a més de 14 milions de persones en 9 setmanes.





VACUNA A NIVELL EUROPEU

El ministre ha afirmat que s'està impulsat una estratègia de vacunació a nivell europeu que permetrà que es distribueixin en tots els països de manera equitativa i seguint els mateixos tempos: "És un exercici de coordinació notable".





Ha destacat l'efectivitat de les vacunes Pfizer-BioNTech i Moderna: "Són les dues que presenten una tecnologia innovadora que han donat resultats que han sorprès els experts".





DESESCALADA A CATALUNYA

En relació a la desescalada a Catalunya a partir de dilluns 23 de novembre, ha defensat que l'aixecament de restriccions de manera progressiva és prudent, encara que ha demanat responsabilitat ciutadana: "Hem d'anar amb molta prudència per evitar prendre mesures que ningú voldria".





En aquest sentit, ha cridat a la ciutadania a mantenir "la guàrdia alta" i a seguir complint les mesures sanitàries per frenar els contagis de la Covid-19 i per evitar una relaxació que suposi un repunt de casos.