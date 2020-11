Vox, Cs i JxCAT, els partits amb menys votants disposats a vacunar-se de Covid-19

La vacuna contra la Covid-19 ja ha arribat. Possiblement sigui la millor notícia que hagi pogut rebre qualsevol des de març: la humanitat ja disposa de l'eina necessària per a poder acabar amb una pandèmia que s'ha convertit en un malson global. En poques setmanes, si tot va bé, es començarà a distribuir entre la població i, si s'administra a prou persones, en uns mesos es podrà tornar a la normalitat real. No obstant això, les dades indiquen que la població espanyola no està disposada a administrar-se-la. La ciència ja ha actuat, però la població es resisteix.





El Baròmetre de el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) mostra un augment de la població que rebutja vacunar immediatament quan es tingui la vacuna, ja que puja del 43,8 per cent de l'octubre al 47 per cent al mes de novembre. De la mateixa manera, es redueix del 40,2 per cent al 36,8 la població a favor de posar-se la vacuna immediatament. Mentre que també augmenta la població que no sap què faran en aquest moment, passant del 12,4% al 13,4%.





Els homes són els que estan més a favor de la vacunació immediata (45,6%) enfront de les dones (28,5%). Per edats, les persones de 55 a 64 anys (43,3%), les de menor edat, de 18 a 25 anys (42,6%), i de més de 65 (41,5%), són els que tenen més confiança. Els segueixen de 45 a 54 anys (34,4%), de 35 a 44 anys (30,2%) i de 25 a 34 anys (29,9%).





El rebuig a posar-se la vacuna segueix sent una opinió més majoritària entre les dones (53,3% enfront del 40,3% dels homes). Per edats els de 25 a 34 anys són els que més rebutgen posar-se-la (61,5% ), els segueixen de 35 a 44 anys (57,5%), de 45 a 54 anys (52%), de 18 a 24 anys (45,6%), de 55 a 64 anys (39%), i més de 65 anys (32,3%). Entre els que dubten, un 10,8% són homes i un 15,8 són dones.





PER PARTITS POLÍTICS









El CIS també ha trobat notables diferències en la percepció de la vacuna entre els votants dels diferents partits polítics. Mentre que entre els votants de PSOE, Unides Podem, PNB, EH Bildu i Més País guanya el sí a vacunar quan sigui possible, els votants de PP, Vox, ERC, Ciutadans i JxCAT s'inclinen per no fer-ho.





Vox és el partit polític amb el major gruix de votants (62,6%) que no vol posar-se la vacuna quan surti; seguit de Ciutadans (55,4%) i JxCAT (46,5%). Per contra, Més País és el partit amb més votants disposats a vacunar- se (51%), seguit d'EH Bildu (50%) i PNB (46,9%).