Des de l'OMS asseguren que les vacunes no es saltaran cap fase, encara que els temps seran més curts

La directora de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), María Neira, ha afirmat que les vacunes del coronavirus no saltaran cap fase en la producció i que hi haurà un registre previ: "Tot es farà de forma deguda, si bé els temps seran més curts ", ha concretat.













En una entrevista aquest dimarts a Rac1, Neira ha assegurat que hi haurà una producció inicial de vacunes en el primer trimestre del 2021, per a persones vulnerables, i que en la segona part de l'any es seguirà augmentant la producció.





"El que ens protegeix no és la vacuna, és la vacunació", ha avisat la doctora, que ha descartat fer-la obligatòria, i ha subratllat que seria recomanable posar-, perquè la resposta a virus s'ha de donar com a societat.





Ha destacat que l'OMS s'ha d'assegurar que no només els països amb millors recursos financers i logístics accedeixin a la vacuna, impulsant un pla perquè arribin a països amb més dificultats per pagar aquests recursos: "Som una societat i som tots part d'aquesta resposta que s'ha de donar".





Neira ha sostingut que no hi ha hagut una competició de tant nivell i amb tant escrutini com la recerca d'aquesta vacuna, i ha valorat que és "una competència positiva, amb grandíssims resultats científics".





Ha apel·lat a un "optimisme rigorós i amb moltíssim escrutini", però ha cridat a mantenir-lo actiu, després del que ha avisat que queden mesos durs i ha assenyalat que és la societat qui ha de ser artífex del canvi cap a la nova normalitat.





REVISAR EL TRIANGLE DE SALUT GLOBAL

Neira ha instat que la societat es pregunti per què s'ha arribat fins aquí i no deixar-ho tot a la vacuna ja llevar-se la màscara: "Hem de posar tots els mitjans perquè la nostra vulnerabilitat a pandèmies sigui reduïda. Hi ha molta coses que podem fer" .





Ha assenyalat que s'hauria de revisar el triangle de la salut global: salut humana, animal i ambiental, ha avisat que s'ha saltat "aquesta barrera d'espècies", i ha apostat per canviar l'estil de vida per reduir els factors de risc .





Per a Neira, hi haurà coses positives d'aquesta pandèmia, com que la gent es mudi a zones rurals, i ha lamentat que l'estil de vida actual i el fet que hi hagi ciutats molt poblades "ha fet que humans tinguin relació amb aquest animal "que va iniciar la transmissió.





MAJORIA DE CONTAGIS

Preguntada per on es donen la majoria de contagis de Covid-19, la doctora ha explicat que són més comuns en espais tancats, concorreguts i amb poca ventilació i un contacte molt proper, i ha defensat que és important fer seguiment "no només de amb qui es va relacionar, sinó en quin lloc es va produir aquest cas ".





Sobre els test d'antígens, Neira ha dit que poden aportar molt a l'estratègia per evitar contagis, però "la qüestió no és fer-los 'ad hoc', sinó tenir una estratègia, un tipus de recomanacions" i fer partícip a la comunitat.





Ha sostingut que aquest Nadal "no serà socialment tan divertida i expansiva com altres anys", davant del que ha instat que la gent sigui creativa i pacient, perquè la societat està cansada però el virus no.