L'OMS intentarà eliminar el càncer de cèrvix amb una nova estratègia mundial

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) llançarà aquest dimarts una nova estratègia mundial per eliminar el càncer de cèrvix a través de cribratges i la vacunació per al virus del papil·loma humà (VPH), ha informat en un comunicat aquest dilluns l'Institut d''Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).









L'estratègia, que es porta a terme per primera vegada a nivell global, suposa un "fita sense precedents" a tot el món que es podria arribar gràcies a l'augment de l'eficàcia de la vacuna contra el VPH i administracions massives de la mateixa, així com mitjançant la modernització de les tècniques de cribratge.





El càncer de cèrvix és una malaltia que es pot prevenir i curar, sempre que es detecti de manera precoç i es gestioni amb eficàcia; però, segueix sent la quarta forma de càncer més freqüent entre les dones de tot el món i, només en 2018 es van diagnosticar 570.000 casos i va causar la mort de més de 300.000 dones, segons l'Idibell.





EL PAPER DEL VPH

L'investigador sènior del grup de recerca de Virus i Càncer de l'Idibell i de l'Institut Català d'Oncologia (ICO), Xavier Bosch, ha valorat positivament la viabilitat de el projecte, atès que "gairebé tots els casos de càncer de coll uterí --un 99 % - estan relacionats amb la infecció pel virus del papil·loma humà ".





El VPH és un virus "extremadament comú" que es transmet a través del contacte sexual i les infeccions normalment es resolen espontàniament i no provoquen símptomes; però que en cas d'infecció persistent pot causar càncer de coll uterí en les dones, segons ha explicat Bosch.





L'objectiu de la iniciativa de l'OMS és aconseguir que el 2030 un 90% de les nenes estiguin vacunades abans dels 15 anys, un 70% de les dones participin en cribratges dues vegades en la vida --als 35 i 45 anys- -, i que el 90% d'aquestes dones a les que se'ls diagnostiquin lesions precanceroses puguin accedir a un tractament eficaç.





Segons les projeccions estadístiques, aquesta estratègia seria capaç de prevenir més de 60 milions de morts en els propers 100 anys, i tindria efectes socials i econòmics positius, ja que s'aconseguiria que en deu anys, 250.000 dones en edat laboral poguessin seguir treballant i participant de la societat, ha indicat l'Idibell.





"Hi ha la tecnologia i les eines per prevenir aquesta malaltia, que juntament amb mesures validades per al diagnòstic i el tractament precoços ens han de permetre reduir la incidència d'aquest tipus de càncer en un rècord de temps", ha conclòs Bosch.