Sánchez assegura que Espanya ja té un pla de vacunació contra el Covid-19 que s'aprovarà el próxim dimarts

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà l'estratègia de vacunació contra COVID-19, amb la previsió que "una part molt substancial" de la població espanyola es vacuni, "amb totes les garanties ", en el primer semestre de 2021.





Així ho ha avançat el cap de l'Executiu durant la presentació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l'Economia Espanyola, al costat de la presidenta del Govern de la Rioja, Concha Andreu, al Museu Würth La Rioja.





Amb aquest anunci, Sánchez ha assegurat que Espanya serà "el primer país de la Unió Europea al costat d'Alemanya" en tenir un pla complet de vacunació contra el COVID-19. "Hem estat treballant des de setembre en aquest pla, que serà aprovat el proper dimarts en Consell de Ministres. Estem preparats. Les nostres previsions són que, en gairebé qualsevol escenari, una part molt substancial de la població podrà estar vacunada amb totes les garanties al llarg del primer semestre del 2021 ", ha assenyalat.





El líder del Govern ha assenyalat que existeix un "horitzó esperançador" pels últims resultats de la vacuna, però ha puntualitzat que "qualsevol eufòria ha de ser compensada per la cautela". Sánchez ha recordat que la Unió Europea (UE) ha signat ja contractes amb diverses companyies farmacèutiques, com Pfizer i AstraZeneca, i que té "molt avançades" les negociacions amb Moderna. "Estem treballant a ple rendiment perquè les vacunes estiguin disponibles com més aviat millor", ha defensat.





D'altra banda, Sánchez ha argumentat que Espanya es troba en "la senda adequada" per doblegar la corba, ja que s'han encadenat "dues setmanes de baixada de la incidència de manera consecutiva", fins arribar a 436 casos per 100.000 habitants en els últims 14 dies. "Estem en el camí adequat per doblegar la corba complint amb l'objectiu que ens hem marcat, tot i que encara tenim una incidència molt alta", ha reflexionat.





Aquest objectiu "ambiciós" és, tal com ha recordat, que la incidència es situï en 25, com recomanen l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les sigles en anglès).





"Estem reduint la corba i els contagis, però no podem relaxar-nos en aquests moments tan crítics com el Nadal, en què anem a gaudir amb els nostres éssers estimats però on es va a augmentar la mobilitat. Haurem de donar una resposta específica per aquests moments tan crítics i importants, que necessiten d'una resposta específica ", ha conclòs.