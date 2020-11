Barcelona i Pimec ofereixen ajudes per a la digitalització de les empreses

L'Ajuntament de Barcelona i la patronal Pimec han signat un conveni per invertir 700.000 euros en diferents plans per a la recuperació, el relleu generacional i la digitalització de les petites i mitjanes empreses de la ciutat. El consistori subvencionarà aquestes mesures amb 500.000 euros, mentre que la patronal de petites i mitjanes empreses aportarà 200.000 euros.





L'acord se centra en cinc línies d'acció: la recuperació, consolidació i creixement empresarial; l'incentiu de l'economia digital; l'atenció psicològica a autònoms; l'alineació amb els objectius de l'Agenda 2030, i la compra pública de ciutat.





INCENTIVAR EL CONSUM

El primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmat durant l'acte que les pimes són les que més estan patint la crisi i que s'espera que, després de la segona onada de coronavirus, "vingui un creixement intens amb la introducció d'una vacuna i un major clima de seguretat que incentivi el consum i la inversió. Estem posant les bases d'un nou model econòmic en què l'àmbit digital serà clau. en set mesos ha crescut el que estava previst que creixés en set anys ", ha destacat .





COL·LABORACIÓ

Per la seva banda, el secretari general de Pimec, Antonio Cañete, ha posat en valor la importància de la col·laboració publicoprivada, "sobretot en moments com l'actual", així com el diàleg social. "Els autònoms i les pimes són el motor de l'economia, i dependrà de nosaltres treballar perquè tinguin la menor afectació possible. Per això volem treballar en l'àmbit de la contractació, la igualtat, l'ajuda psicològica a autònoms, la transformació digital i la sostenibilitat ", ha afegit.





Entre els objectius de l'acord hi ha el posar en marxa un estudi sobre la implantació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en les microempreses, les petites i les mitjanes de Barcelona. També es crearà un programa de foment del relleu generacional que assessori de manera personalitzada als empresaris per planifiquin i duguin a terme el relleu.