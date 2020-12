Girona i Tarragona estan en risc per vent i onatge per la borrasca Clement

La borrasca Clement deixarà aquest dimarts 1 de desembre a tres províncies en risc baix (avís groc) per vent i onatge, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).













Tarragona i Castelló estaran en risc groc per vent encara que en el cas de Castelló les ratxes podran arribar als 80 km / h per vents de nord-oest mentre que a Tarragona les ratxes seran de 70 km / h per vent de nord-oest.





A més, Girona estarà aquesta jornada en risc baix per onatge a causa dels vents de nord i nord-oest de força 7 que provocaran onades de fins a tres metres d'altura.





D'altra banda, l'AEMET assenyala que la inestabilitat predominarà a les Canàries, amb cels ennuvolats o coberts, que deixarà precipitacions a les illes de més relleu però sense que es descartin a la resta. A la ciutat autònoma de Melilla també hi haurà algun ruixat feble, com en algun punt dispers de litoral sud del llevant.





La nuvolositat augmentarà al nord peninsular i a Balears, amb precipitacions a la segona meitat del dia al Cantàbric, nord de Navarra, Pirineus i Menorca, Girona i sense descartarà en l'alt Ebre. D'altra banda, la cota de neu es situarà al voltant dels 1400-1800 metres d'altitud però baixarà fins als 800-1.200 metres d'altitud.





Les temperatures diürnes baixaran en bona part de la meitat nord peninsular, especialment al nord-est i augmentaran al sud del llevant i oest d'Andalusia mentre que les nocturnes baixaran en dos altiplans i quadrant sud-oest peninsular. Aquest dimarts hi haurà gelades febles en àrees de l'altiplà nord, entorn de sistema Ibèric i sent més intenses a l'entorn de Pirineus.





Finalment, els vents seran de component est a Galícia, litoral Cantàbric occidental, litoral andalús i litoral sud del llevant. Al nord-est peninsular predominarà el vent de component nord o nord-oest i de tipus sud-oest a les Canàries, amb intervals de fort a l'Empordà, sortida de l'Ebre, Pirineus i illes Canàries de més relleu.