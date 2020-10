La borrasca 'Álex' deixa a 47 províncies i Melilla en risc per pluges, onatge i forts vents costaners

La borrasca 'Àlex' situarà aquest divendres 2 d'octubre a un total de 47 províncies i la ciutat autònoma de Melilla en risc taronja (important) i risc groc (risc) per pluges, onatge i forts vents costaners, segons la predicció de l'Agència estatal de Meteorologia (AEMET).













Les fortes ratxes de vent afectaran principalment a Castella i Lleó que està en alerta taronja per aquest fenomen, en concret, a Àvila, Burgos, Lleó, Segòvia, Sòria, Valladolid, Zamora, Almeria, Granada i Jaén, amb ratxes de vent de més de 80 km / h. També en risc taronja per vent es situaran Albacete, Ciudad Real, Conca, Guadalajara i Toledo, així com Madrid, La Rioja, Alacant i València.





Per aquest mateix fenomen però per risc groc es troben Astúries, Illes Balears, Cantàbria, Palència, Salamanca, Girona, Tarragona, Badajoz, Càceres, La Corunya, Lugo, Ourense, Pontevedra, Múrcia, Guipúscoa, Biscaia, Castelló, Cadis, Còrdova, Màlaga i Sevilla.





Pel que fa a les precipitacions, Astúries, Cantàbria, Burgos, Lleó, Segòvia, Sòria, Zamora, La Corunya, Lugo, Pontevedra, Navarra, Àlaba, Guipúscoa i Biscaia estaran en risc groc per pluges que podran acumular fins a 40 litres per metre quadrat.





Finalment, en risc groc per onatge estaran Astúries, Balears, Cantàbria, La Corunya, Lugo, Almeria, Guipúscoa, Biscaia, que estaran en risc taronja mentre que a Barcelona, Girona, Tarragona, Pontevedra, Múrcia, Granada, Màlaga, Alacant, València i Castelló.





Aquest divendres, l'AEMET preveu un front molt actiu que es desplaçarà al llarg del dia des de Galícia fins a superar les Illes Balears, el que deixarà cels ennuvolats o coberts i precipitacions, que tendiran a remetre després del pas del front.





No obstant això, en la major part del terç nord peninsular es mantindran durant tot el dia, sent persistents i amb possibilitat de ser localment fortes i acompanyades de tempestes. En el golf de Cadis, sud del Llevant i litoral aquest andalús les precipitacions seran poc probables mentre que a les Canàries pot ploure al nord de les illes de més relleu.





La cota de neu se situarà en les serralades de la meitat nord, per sobre de 2.000 metres al principi de la jornada i baixant fins als 1.200 i 1.500 amb el pas al front. Per la seva banda, les temperatures baixaran de manera generalitzada, amb un notable descens en bona part de l'interior peninsular. Les temperatures mínimes s'assoliran a la fi del dia, amb gelades en zones de muntanya de la meitat nord, més intenses a Pirineus, sense canvis a Canàries.





Finalment, els vents de l'oest i sud-oest fort o amb intervals de fort predominaran a la Península i Balears i tendirà a girar a nord-oest al pas al front. Al litoral cantàbric oriental, els vents seran molt forts de l'oest i vents alisis a Canàries.