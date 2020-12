Unides Podem, ERC i Bildu retiren finalment l'esmena 'antidesnonaments' dels PGE 2021

Unides Podem, Esquerra Republicana i EH-Bildu han retirat la seva esmena als Pressupostos de 2021 per prohibir els desnonaments sense alternativa habitacional i els talls de subministraments bàsics, que no es votarà en el Ple de Congrés a la recta final de la tramitació de les nous comptes.













Segons han informat fonts de Unides Podem, els tres grups han arribat a un acord per retirar aquesta esmena de la tramitació, davant el compromís de Govern de presentar un decret llei "que treballa en aquesta direcció".





A més, des Unides Podem recalquen que un decret llei permetria una entrada en vigor immediata, mentre que en cas de tramitar-se via Pressupostos només podria començar a aplicar-se a partir de l'1 de gener com aviat.





Dijous passat, el vicepresident segon de Drets Socials, Pablo Iglesias, va assegurar que el Govern presentarà mesures "en els pròxims dies" per ampliar els supòsits de la moratòria vigent. "Espero que no triguem més de dues setmanes", va dir en la seva compareixença davant la comissió del ram al Congrés.





L'esmena, adreçada a l'articulat de la llei de Pressupostos, suposa l'ampliació dels supòsits de vulnerabilitat previstos en la moratòria vigent, que abasta únicament a aquells casos de dificultat originats a partir de la pandèmia de Covid.





JA VA SER REBUTJADA EN COMISSIÓ

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ja va posar en dubte l'encaix d'aquesta esmena en els pressupostos, i fins i tot els lletrats de Congrés van desaconsellar tramitar-la per incomplir els paràmetres del Tribunal Constitucional per al procediment parlamentari de Pressupostos. No obstant això, el PSOE i Unides Podem seguir endavant amb la seva tramitació.





Rebutjada en comissió amb el vot en contra de PSOE, Cs i PNB més l'abstenció de PP, la controvertida esmena estava ara programada per votar-se en Ple aquest dimarts de forma telemàtica, dins de la primera tanda de votacions d'esmenes 'vives' als Pressupostos en sessió plenària.





A més d'aquesta esmena, Unides Podem, ERC i Bildu van presentar una altra esmena per allargar la moratòria vigent dels desnonaments per execució hipotecària en què no es contempli alternativa habitacional. Fonts d'Unides Podem han confirmat a Europa Press que aquesta esmena, rebutjada en Comissió per PSOE, PP, Cs i PNB, també ha estat retirada.