Qui van ser els generals que van decidir enviar la carta a el rei en contra del Govern de Sánchez?

Fins 73 ex comandaments de l'Exèrcit de Terra, ja jubilats, van enviar a el rei Felip VI una carta criticant a l'actual govern, a què acusen de posar en perill la "cohesió nacional" per ser un executiu "socialcomunista recolzat per filoetarres i independentistes".









La carta, que va ser enviada a el cap de la Casa de Rei, Jaume Alfonsín, perquè la fes arribar a Felip VI, estava signada per components de la XXIII promoció de l'Acadèmia General Militar, la majoria dels quals superen els 70 anys d'edat i poden expressar les seves opinions per estar retirats.





Entre els signants estan un tinent general, José María Fernández-Bastarrech i, dos generals de divisió, Àngel Gil Barberá i Francisco Fernández Sánchez, i quatre generals de brigada.





Segons el diari El Confidencial Digital, la carta va començar a escriure el dimecres 25 de novembre, però sembla que els militars portaven deu dies organitzant l'escrit entre els membres de la XXIII promoció de l'Acadèmia General Militar de Saragossa encara vius.





Inicialment, només uns 30 militars van acceptar signar la carta, però els impulsors van tornar a trucar als que no havien signat i finalment van arribar a 73 signatures. Tot i que és un nombre alt, en realitat no arriba a la meitat dels oficials de la XXIII Promoció de l'Acadèmia General Militar vius, que són uns 160 o 170.





D'altra banda, els 'números u' de cada arma -Artillería, Cavalleria ...- tampoc van participar en la signatura de la carta. Només ho va fer el d'Intendència. Això va provocar que molts signants es decebran després de veure la falta d'adhesió. Fins i tot, alguns dels militars retirats es sents "enganyats" ja que van creure que els impulsors s'havien referit a un nombre molt més alt de signants, de manera que van pensar que, si no unir-se a la iniciativa, serien exclosos.