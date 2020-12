Sanitat i les comunitats autònomes han d'aprovar dimecres les restriccions de Nadal

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha confirmat que el Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), compost pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ha d'aprovar aquest dimecres les restriccions que s'imposaran per Nadal per la pandèmia de COVID-19.













Entre les principals mesures contemplades en l'esborrany del pla, destaquen la proposta de limitar a sis persones les reunions familiars i socials que se celebren durant les festes de Nadal i un confinament nocturn entre les 1.00 hores i les 6.00 hores els dies 24 i 31 de desembre, Nit de Nadal i Cap d'Any, respectivament.





No obstant això, algunes comunitats autònomes han mostrat el seu desacord, per exemple, amb el nombre de persones màxim que es permetran, proposant elevar aquesta xifra fins a deu. Així, encara no s'ha aprovat un document definitiu, a l'espera de les negociacions entre l'Executiu central i les autonomies. El Govern té l'objectiu d'aplicar unes mesures comuns a tot Espanya.





En roda de premsa aquest dimarts després del Consell de Ministres, Montero ha assenyalat que el pla es va a aprovar "amb una anticipació suficient" perquè els ciutadans puguin "ordenar" els seus plans per a les festes nadalenques, quan es preveu una gran mobilitat i un augment de les reunions familiars i socials.





"En el dia de demà podrem escoltar atentament quines són aquestes recomanacions en un any especialment dur per a tots, on la prudència i el sentit comú han d'imperar sigui quin sigui l'escenari que afrontem", ha ressaltat Montero.





La ministra ha celebrat que Espanya està "aconseguint una vegada més doblegar la corba, amb molt de sacrifici per part de tots els ciutadans". "Els nivells d'incidència des de l'estat d'alarma, encara que segueixen sent elevats, estan baixant de forma continuada i gradual", ha esgrimit.





No obstant això, ha demanat als ciutadans que segueixin respectant les mesures contra el COVID-19. "Necessitem que tothom segueixi complint rigorosament les indicacions de Sanitat i les comunitats autònomes. El que passi en els propers dies serà determinant també per a les pròximes setmanes", ha advertit.





D'altra banda, en el Dia Mundial contra la Sida, que se celebra aquest dimarts 1 de desembre, Montero ha ressaltat que "gràcies a la feina de tots avui la infecció s'ha convertit en una malaltia crònica". "Però encara queda molta feina per fer", ha reconegut. En aquest sentit, ha recordat que el Ministeri de Sanitat, juntament amb entitats socials i societats científiques, està treballant en una pla específic de control de la infecció de VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) per al període 2021-2030, amb l'objectiu d'acostar a la eradicació en deu anys.