El Covid-19 arrasa l'economia espanyola: no es recuperaran els nivells previs a la crisi en els pròxims dos anys

Façana del Banc d'Espanya





L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha actualitzat les previsions per a l'economia espanyola en els propers anys, i no són massa positives. Segons tots els indicadors, l'economia nacional no tornarà a recuperar els nivells previs a la crisi del Covid-19 en els propers dos anys, de manera que no s'espera una recuperació total, mínim, fins al 2023.





Els tècnics de l'OCDE creuen que el PIB espanyol caurà un 11,6% el 2020, recuperant un 5% el 2021 i un 4% el 2022.









Pel que fa a l'atur, es trobava en un 14,1% el 2019, i sembla dels indicadors que més temps trigarà a recuperar els nivells previs a la crisi. L'OCDE pronostica que pugi fins al 15,8% el 2020 i fins al 17,4% el 2021. En 2022 es revertirà la tendència, baixant fins al 16,9%.









Tampoc hi ha bones notícies respecte al dèficit públic. Abans de la crisi del Covid, la Unió Europea (UE) limitava el dèficit públic dels països a un màxim del 3%, però ara és totalment impossible complir amb aquests objectius. El dèficit públic espanyol el 2020 se situarà en el 11,7%, el 2021 en el 9% i el 2022 en el 6,6%, molt lluny del 2,5% marcat el 2019.









Respecte al deute públic, Espanya portava molts anys incomplint amb els estàndards de la UE, que recomanaven que aquesta fos com a màxim el 60% del PIB. L'economia espanyola no ha assolit aquest objectiu des de 2011, quan van arribar els pitjors efectes de la crisi mundial del 2008.





El deute espanyol va anar creixent fins al 2014, quan va arribar al 100,4% del PIB, i des de llavors ha anat descendint progressivament i de forma molt lenta, fins a situar-se al 95,5% del PIB el 2019.





Segons les previsions de l'OCDE, el deute públic espanyol se situarà en el 117,3% del PIB el 2020, arribant a valors que mai s'haguessin imaginat a la crisi del 2008. No obstant això, la pitjor notícia és que l'organisme no preveu que aquest creixement es reverteixi en els propers dos anys, arribant al 120,5% del PIB el 2021 i al 122,4% el 2022.