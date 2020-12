La SGAE aprova les reformes estatutàries exigides pel Ministeri de Cultura

La Societat General d'Autors i Editors ha celebrat una assemblea general extraordinària per aprovar la reforma dels seus estatuts i reglament intern per tal d'adequar aquestes normes als establert pel Ministeri de Cultura i la Confederació Internacional de Societats d'Autors i Compositors (CISAC ) dels 8.636 vots emesos entre els més de 120.000 membres que integren la SGAE, 8.311 (96,24%) van ser a favor, 128 en contra (1,48%) i 197 abstencions (2,28%) es van ratificar les reformes estatutàries que requerien una majoria de més del 3/5 dels vots i que van poder emetre de manera telemàtica. Les modificacions del reglament intern en matèria de separació de bosses, repartiments trimestrals i drets generats pels grans concerts van ser sancionades per 8.170 a favor (95.02%), 213 en contra (2,48%) i 215 abstencions (2,50%) , d'un total de 8.598 vots.













També es va revalidar el nomenament dels membres externs de la Comissió de Supervisió dels òrgans de govern creada recentment i que seran Carlos Alberdi Alonso, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa, Isabel Fernández de Còrdova, Coco Carmona i Urquiola de Palau de la Vall de Lersundi. A ells se sumaran els membres interns elegits amb anterioritat: Joan Albert Amargós i Manuel Aguilar de el Col·legi de Petit Dret, música, Arturo Lluna de el Col·legi de l'Audiovisual, Antonio Álamo de el Col·legi de Gran Dret, arts escèniques i Ànima Martínez-BOA Música Editorial de l' Col·legi d'Editors Musicals.





Finalment, el col·lectiu social va recolzar una sèrie de propostes de la Junta Directiva per agilitzar i millorar processos de la institució, dins del seu pla de modernització. D'aquesta manera, la SGAE culmina el seu procés de renovació institucional iniciat el passat mes d'abril i completa l'adaptació a les normes i els estàndards de la gestió col·lectiva en els marcs legals nacional i europeu.