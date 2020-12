Catalunya no aplicarà el pla de Nadal de Govern sinó el seu propi

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha avisat el Govern que escoltarà les propostes que es facin en el si del consell interterritorial d'aquest dimecres però que la Generalitat aplicarà el seu propi pla de Nadal.













"Tenim el nostre propi pla, i serà el que aplicarem", ha recalcat en la seva compareixença al ple de Parlament per informar sobre la gestió de la segona onada de la pandèmia, assegurant que ho explicaran un cop l'aprovi el Procicat.





Malgrat ser conscients que aquest Nadal no podrà ser igual que altres anys, ha justificat que facin "unes mínimes excepcions per connectar amb la necessitat emocional d'aquestes festes".





Així, com ha avançat el vicepresident de la Generalitat i conseller d'Economia, Pere Aragonès, preveuen flexibilitzar el toc de queda nocturn la nit de Nadal i Cap d'Any perquè comenci a la 1.30 de la matinada, en lloc de a les 22.00, i permetre reunions de fins a 10 persones.





La també portaveu de la Generalitat ha acusat el Govern de fer pagar als catalans la crisi econòmica generada per la pandèmia del coronavirus: "Els ciutadans de sud d'Europa patim dos virus: virus de la Covid-19 i el virus de la nefasta gestió de Govern en relació a la protecció social i econòmica dels ciutadans de país".





Segons Budó, el Govern no ha recorregut a totes les ajudes europees per combatre la pandèmia, com els fons Mede, i no ha compensat als autònoms i empreses afectades per les restriccions que s'han imposat, i fins i tot ha pujat la quota als primers .





"Infrafinançament"

"La situació generada pel Covid-19 destapa l'infrafinançament de la Generalitat. Posa davant del mirall a Govern, que fa pagar a les persones i empreses la crisi econòmica generada per aquesta crisi sanitària", ha sostingut Budó, que creu que això evidencia que l'única oportunitat per al progrés i el benestar dels catalans és disposar de totes les eines i recursos d'un estat propi.





Després de reivindicar l'esforç fet pels ciutadans, que ha permès implementar un pla de reobertura de sectors afectats, ha advertit que això no vol dir que hagi desaparegut el risc.





Tot i haver començat una flexibilització de les mesures, ha demanat responsabilitat als catalans perquè "no s'està en una fase de desescalada", i ha explicat que intenta gestionar aquesta segona onada de virus tenint en compte el binomi de salut i economia.