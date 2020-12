Professors catalans adverteixen al PSOE que el castellà ja és residual a l'educació catalana

El col·lectiu de professors catalans Universitaris per la Convivència assegura tenir una "enorme preocupació" per la política lingüística que s'aplica en l'actualitat en els centres d'ensenyament primari i secundari de Catalunya, una realitat sobre la qual els impulsors de la nova llei educativa ( la LOMLOE o 'Llei Celaá') tenen una mirada basada en fets que, al seu parer, són "falsos".





"És evident que de la literalitat de la disposició addicional 38 de la nova llei d'educació no es dedueix que no es vagi a impartir docència en espanyol a les aules del nostre país, però tan evident com això és que a la nostra comunitat, Catalunya, no es respecten les normes pel que fa a la llengua a l'escola ", exposa aquest col·lectiu. En aquest sentit, adverteixen: "No és que el castellà desaparegui, és que ja té un caràcter absolutament residual".





En una carta adreçada a la diputada socialista Luz Martínez Seijo, el col·lectiu manifesta que és ja "una realitat" que les famílies que volen que els seus fills rebin docència en espanyol, més enllà de l'assignatura relativa a aquesta llengua, han de "peregrinar una i una altra vegada pels tribunals "perquè després l'administració autonòmica" ignori sistemàticament "les resolucions judicials (més enllà de la seva aplicació a el cas concret).





"No hi ha una sola sentència que doni la raó al Departament d'Ensenyament de la Generalitat en relació amb la immersió lingüística obligatòria per als castellanoparlants", indiquen.





Universitaris per la Convivència defensa que es respectin per igual els drets lingüístics de tots els catalans, tant els catalanoparlants com els castellanoparlants.





Per centrar un debat que, en opinió d'aquest col·lectiu, està "intoxicant a l'opinió pública", Universitaris per la Convivència sol·licita a la diputada que els indiqui en quins centres públics de Catalunya l'espanyol és, juntament amb el català, llengua vehicular de ensenyament, tal com ha establert el Tribunal Constitucional, ja que a ells no els consta "cap".





En segon lloc, li pregunta, en cas de no existir aquests centres, què farà el Govern perquè es respectin els drets lingüístics dels alumnes catalans, si ERC ja ha manifestat la seva voluntat de seguir mantenint el sistema d'immersió lingüística a Catalunya.





I, finalment, pregunta com es van a detectar les deficiències formatives en espanyol si no hi ha proves comunes sobre el coneixement de la llengua castellana a tot l'Estat.





INFORME

En la missiva, el col·lectiu s'adjunta un informe de 2019 elaborat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) en què s'analitzen 2.214 projectes lingüístics de Catalunya.

Entre les conclusions que ofereix l'informe, l'AEB assenyala que cap centre de Catalunya compleix amb el mínim fixat pels tribunals del 25% d'hores en castellà impartides en assignatures troncals i amb el material didàctic en aquesta llengua. Aquest 25% només s'aplica a grups-classe quan els pares han recorregut aquesta anomalia davant els tribunals, que sempre els emparen, si bé això sol implicar moltes pressions a posteriori.





Dels projectes lingüístics analitzats es conclou que només 126 centres imparteixen alguna assignatura no lingüística en castellà, i només 25 imparteixen alguna assignatura troncal però parcialment (trimestres). Únicament, el 7,7% dels centres d'Infantil i Primària realitzen una altra assignatura en castellà, a més de la de llengua castellana. I només un centre d'ESO i Batxillerat imparteix assignatures no lingüístiques en castellà.





Així mateix, el 22,8% dels centres estudiats expliciten objectius de caràcter identitari en els seus projectes lingüístics i el 98,5% dels projectes veta l'ús del castellà oralment en tots els àmbits de centre (passadissos, pati, menjador). Alhora, el 99,5% dels centres realitza totes les comunicacions escrites en català exclusivament.





De la mateixa manera, segons l'informe, el 88,8% dels projectes lingüístics estableix que l'única llengua de comunicació oral amb les famílies ha de ser el català i només el 2,3% dels centres estudiats envia a les famílies les comunicacions en les dues llengües oficials de Catalunya. E un 94,9% les activitats extraescolars es realitzen exclusivament en català.