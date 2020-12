La pandèmia de la Covid-19 dispara la bretxa de gènere en l'ocupació

La pandèmia ha provocat una crisi sanitària i econòmica sense precedents tant a Espanya com a la resta de món. L'augment de la desocupació, els ERTO que han presentat milers d'empreses i el teletreball han afectat de manera extraordinària al món laboral. I, com en anteriors ocasions, la crisi s'ha acarnissat amb aquells sectors que es troben en una situació més feble dins la cadena productiva.









Segons les últimes dades fetes públiques per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), han estat les dones les que han sortit més mal parades, fins ara, per la crisi econòmica sorgida de la pandèmia. La taxa d'atur de les dones s'ha situat en el tercer trimestre d'aquest any en el 18,39%, mentre que la dels homes es troba en 14,39%, exactament quatre punts per sota.





TRETZE ANYS DESPRÉS

Si s'analitzen les dades històriques de les xifres de l'atur es descobreix que cal remuntar-tretze anys, fins al tercer trimestre del 2007, per trobar una diferència més gran, tot i que les situacions són totalment divergents. En aquell any, l'economia espanyola estava en ple procés d'expansió, tot i que els experts ja començaven a avisar que la situació podia donar un tomb en un breu espai de temps.





Per això, llavors les xifres de l'atur eren molt diferents de les actuals. La taxa d'atur entre les dones en aquell trimestre es va situar en el 10,39%, vuit punts percentuals menys que ara. I la dels homes, en el 6,25%, pràcticament la mateixa distància que en l'actualitat. I la diferència entre la taxa d'atur de dones i homes era d'un 4,14%.





Si cal assenyalar que en els anys immediatament anteriors, la diferència entre la taxa d'ocupació entre ambdós sexes era habitualment molt més gran, arribant a situar-se en alguns trimestres per sobre dels vuit punts. Curiosament, aquesta diferència va començar a reduir-se a partir de la crisi de 2008, encara que les xifres globals d'atur es van disparar de forma gairebé descontrolada.





DE TRIMESTRE A TRIMESTRE

Cal destacar que la bretxa de gènere en la desocupació s'ha vist augmentada durant el pas del segon al tercer trimestre, època en què la taxa dels homes amb prou feines va variar unes dècimes, passant del 14,13% al 14,39%, mentre que el de les dones ha pujat gairebé dos punts, passant del 16,72% al 18,39%, per la qual cosa ha sumat dos punts a la diferència de gairebé dos punts que hi havia amb anterioritat.





La bretxa també ha augmentat pel fet que han estat més homes que dones els que han sortit de les llistes de l'atur, tot i que la desocupació ha assolit la xifra del 18,5%, producte de la crisi de sectors que s'han vist tan afectats per la pandèmia com el turístic o el de la restauració que amb prou feines han aconseguit remuntar el vol durant els mesos de l'estiu.





SECTORS MÉS AFECTATS

Els analistes del BBVA Research en l'informe Diversitat de gènere i formació que han estudiat les dades publicades per l'INE han assenyalat que l'explicació a aquest augment de la bretxa de gènere en la desocupació s'ha de buscar en el fet que les dones concentren l'ocupació en quatre dels sectors que més s'han vist afectats per la crisi: comerç, hostaleria, educació i serveis socials i sanitaris.





L'augment de l'ocupació entre les dones en el sector dels serveis socials i sanitaris no ha estat suficient per compensar les pèrdues a la resta dels serveis.