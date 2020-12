La Generalitat, juntament amb 23 regions europees més, envia una carta a la UE per participar en els fons de reconstrucció

La Generalitat, al costat d'altres 23 regions europees, han enviat una carta a les institucions europees en què demanen participar i ser inclosos en el disseny i la implementació dels fons europeus de recuperació després de la pandèmia.













Ho han explicat aquest dijous en roda de premsa telemàtica el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, i la delegada de la Generalitat davant la UE, Meritxell Serret.





La missiva, dirigida a la Comissió Europea, a el Parlament Europeu i al Consell Europeu, està signada per 24 regions de nou estats membres de la UE: els governs de Catalunya, el País Basc, Illes Balears i la Generalitat Valenciana (Espanya); Baden-Württemberg, Baviera i Hessen (Alemanya); Emília-Romanya, Tirol de Sud i Lazio (Itàlia); Occitània i Nova Aquitània (França), i Flandes i Valònia (Bèlgica).





També participen el Tirol, Baixa Àustria, Vorarlberg (Àustria); Aaland (Finlàndia); Bjelovar-Bilogora, Varazdin, Medimurje, Krapina-Zagorjey, Koprivnica-Krizevci (Croàcia), i Wielkopolska (Polònia).





La carta reivindica que els governs d'aquests territoris europeus han gestionat la lluita contra el coronavirus i defensen el seu compromís "per contribuir activament en l'èxit de el pla de recuperació de la UE".





"La crisi de la Covid-19 no entén de fronteres nacionals, però els diferents territoris afronten reptes diferents. Les mesures subestatals són crucials per evitar una estratègia de recuperació uniforme en els estats membre, així com per enfortir la cooperació transfronterera", diu la missiva.





Consideren que tenen experiència gestionant i implementant fons i programes europeus, i que "Europa només podrà sortir més fort de la crisi si els seus territoris, actuant en línia amb les seves competències, tenen els mitjans necessaris per implementar polítiques dinàmiques".





Així, reclamen participar en la presa de decisions, el disseny i la implementació dels fons europeus: "Els territoris estem preparats, disposats i capacitats a contribuir a una estratègia de recuperació de la UE que doni resposta als reptes que conjuntament hem d'afrontar".





PERE ARAGONÈS

Aragonès ha sostingut que el pla de recuperació de la UE no es pot decidir únicament sota l'òptica dels estats membre, sinó cal comptar amb les característiques específiques dels territoris, ja que creu que s'han guanyat el dret a participar en les negociacions d'aquests fons i que la seva visió és "imprescindible, indelegable i insubstituïble".





Segons ell, molts dels territoris que signen la carta són els econòmicament més dinàmics dels seus estats membre, i volen contribuir a un "mercat interior fort i una Europa socialment justa i resilient".





SOLÉ I SERRET

Bernat Solé ha reivindicat que aquesta aliança amb altres territoris demostra el lideratge que Catalunya vol exercir a nivell europeu i el seu compromís europeista, i espera que serveixi per avançar en la superació de la pandèmia i "contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats i que ningú es quedi enrere just després "del coronavirus.





Per la seva banda, Meritxell Serret ha subratllat que les regions europees volen fer sentir els seus interessos a la UE per sortir de la crisi "amb una Europa més forta, amb més justícia social i amb més igualtat".