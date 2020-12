Aitana dóna positiu en coronavirus i cancel·la la seva actuació a Els40 Music Awards

Aquest dissabte 5 d'octubre se celebra, respectant totes les mesures restrictives a causa de la pandèmia de l'Covid-19, la gala "Els 40 Music Awards", una de les cites ineludibles dels amants de la música i dels grans artistes de nostre país.













Aitana, artista femenina més escoltada de l'any a Espanya i que recentment ha estat nominada el Grammy Llatí i no deixa d'acumular reconeixements i collir premis, estava destinada a alçar-se com una de les grans protagonistes i triomfadores d'un dels premis musicals més importants de nostre país.





No obstant això, la pròpia cantant acaba d'anunciar a través de les seves xarxes socials que això no serà possible ja que ha donat positiu en Coronavirus. Afortunadament sense símptomes, Aitana ha confessat que dies abans dels enregistraments de l'esdeveniment "vaig donar positiu en Covid. Porto a casa meva 11 o 12 dies confinada, que és el que havia de fer òbviament".





Sense perdre el somriure, Aitana ha tranquil·litzat als seus seguidors assegurant que "estic bé. Em queden pocs dies per acabar el confinament i combatre la bestiola". Encara que es convertirà, sense cap dubte, en una de les grans absents de la Gala, Aitana té reservada una petita sorpresa reservada per als seus incondicionals, ja que, com ella mateixa ha anunciat en el vídeo en què confirma que no podrà assistir a els 40 Music Awards, "abans de donar positiu vaig poder gravar una cançó especial que crec que us agradarà".