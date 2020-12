El Parlament aprova per unanimitat reduir el sou dels diputats

El ple de Parlament ha aprovat aquest dijous per unanimitat una moció impulsada per la CUP per la qual la Cambra catalana es compromet a modificar i reduir de manera gradual i progressiva les retribucions salarials dels diputats de Parlament, i regular-se així en l'assignació fixa.









D'altra banda, un punt de la moció demanava reduir en un termini de tres mesos un 14% les retribucions dels membres de Govern i alts càrrecs de la Generalitat "per revertir les retallades i les conseqüències de la crisi sanitària causada per la pandèmia" que, tot i els vots a favor dels comuns, la CUP, el PP i Cs, ha estat rebutjat després d'oposar-se JxCat, ERC i el PSC.





També s'ha aprovat un altre punt de la iniciativa que reclama a la Generalitat que elabori un pla estratègic per revertir la desocupació de llarga durada i que torni a exigir el Govern central un pla de rescat amb ajudes directes als sectors més afectats per la crisi derivada de la pandèmia de l'Covid-19.





DEBAT





A l'presentar la moció, la 'cupaire' Natàlia Sànchez ha defensat la reducció dels sous del Govern i alts càrrecs perquè es destinin a pal·liar els efectes de la pandèmia en la població més vulnerable, cosa que per a ella són "propostes de mínims per revertir el blindatge de privilegis a través de la classe política ".





Noemí del Carrer (Cs) ha advertit de certs comportaments classistes i excloents que, segons ella, es desprenen de les mesures impulsades per l'Executiu català i que creu que ha estat el "modus operandi 'habitual de Govern des de l'inici de la legislatura ".





El republicà Jordi Orobitg ha rebutjat rebaixar el sou als membres i alts càrrecs de la Generalitat al·legant que les esquerres catalanes no es poden permetre deixar la política en mans de les classes benestants: "Cal tenir una retribució digna que li permeti el polític desenvolupar la seva tasca de representació pública ".





Des de la bancada de JxCat, Josep Maria Forné també ha mostrat el seu desacord en relació a la petició de rebaixar el sòl a membres i alts càrrecs de la Generalitat, ja que "les responsabilitats també han de tenir cert reconeixement salarial".





Així mateix, la diputada d'el PSC-Units Alícia Romero ha demanat no fer demagògia i ha cridat a prestigiar i dignificar la política: "Va costar molt que els polítics cobressin i que la classe obrera i treballadora es pogués dedicar a la política i que no ho fessin només els rics, defensant els seus interessos ".





D'altra banda, el diputat dels comuns David Cid ha remarcat que els diputats de la seva formació tornaran de manera íntegra les dietes de mobilitat dels mesos d'octubre i novembre, i ha assegurat que, encara que s'arribi a aprovar la reducció de l'sou a alts càrrecs de la Generalitat, la mesura no s'arribarà a efectuar.





El diputat Santi Rodriguez (PP) s'ha mostrat crític sobre si la Renda Bàsica Universal (RBU) permet realment redistribuir la riquesa: "En realitat el que fa és reduir l'incentiu per crear riquesa, i acaba repartint pobresa".





815 MILIONS PER SECTORS AFECTATS





A més, la Cambra ha aprovat per unanimitat una altra moció, en aquest cas proposada per Cs, amb la qual el Parlament insta el Govern a dissenyar i aprovar un sistema d'ajudes directes i continuades en el temps per als sectors que no puguin exercir la seva activitat o l 'han de fer de manera limitada donades les restriccions decretades arran de l'Covid-19.





La moció, que preveu ajudes per a bars i restaurants, l'oci nocturn, firaires, gimnasos, activitats extraescolars i de lleure educatiu, entitats esportives, culturals i establiments turístics, entre d'altres, ha sortit endavant amb 134 vots a favor.





També ha donat llum verda a un punt que demana posar en marxa de manera immediata les mesures establertes en el pla per a la reactivació econòmica i protecció social presentat el passat mes de juliol pel Govern i que suma un total de 815 milions d'euros en ajudes .