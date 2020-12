La jutge deixa en llibertat a Rafael Amargo i a la resta dels detinguts

La magistrada del Jutjat d'Instrucció número 17 de Madrid, en funcions de guàrdia de detinguts, ha acordat la posada en llibertat del ballarí i coreògraf Rafael Amargo i dels altres tres detinguts en l'operació Codax, entre ells la parella de l'artista i l'assistent de producció de 'Yerma', Eduardo Santos.





No obstant això, a tots ells els ha imposat com a mesures cautelars la retirada del passaport, la prohibició de sortir del territori nacional i l'obligació d'anar cada quinze dies al jutjat.





Els quatre seran investigats per la suposada comissió d'un delicte contra la salut pública, en la modalitat de tràfic de drogues, i un altre de pertinença a organització criminal. No obstant això, aquesta qualificació penal és inicial i podria variar segons es vagin practicant les corresponents diligències d'investigació en el marc de la instrucció judicial.





La magistrada, que ha adoptat aquesta decisió en contra del criteri del fiscal, que havia sol·licitat presó per als quatre detinguts dimarts passat, ha valorat per adoptar la seva decisió, entre altres elements, el fet que els investigats tenen domicili conegut i arrelament determinat .





El Jutjat s'ha inhibit amb posterioritat a favor del Jutjat d'Instrucció número 48, que és l'òrgan que tramita aquest expedient d'investigació des de fa mesos. Dit assumpte consta de diverses peces separades i, de moment, totes les actuacions estan declarades secretes.





El ballarí granadí va ser arrestat dimarts passat només sortir dels assajos de l'obra 'Yerma' al Teatre de La Latina de Madrid, un espectacle que tenia previst estrenar aquest mateix dijous i que finalment ha estat suspès.





Després de la seva detenció, el coreògraf va ser traslladat a la Comissaria de Centre, al carrer Leganitos, on ha passat dues nits abans de passar a disposició dels Jutjats de Plaça de Castella.

En el marc d'aquesta operació, s'han practicat diversos registres en què la Policia Nacional va confiscar GHB, ketamina, 2CB i Popper, medicaments, així com vuit mòbils i uns 6.000 euros.





Concretament, hi havia 100 grams de metamfetamines, 40 de ketamina, tres pots de Popper, diverses bossetes de mefedrona, una bosseta de 2CB (més conegut com cocaïna rosa, Nexus o Tucibi), dos petits pots de GHB (conegut com 'èxtasi líquid' ), una caixa de testosterona de la marca Propandrol i un blíster de Viagra; a més d'una petit pes, 8 mòbils (un d'ells de tecnologia antiga) i gairebé 6.000 euros en bitllets de 100, 200 i 500 euros.





No obstant, la defensa de Rafael Amargo, l'advocat Cándido Conde Pumpido, ha negat que es pugui parlar d'organització criminal o tràfic de drogues, atès que les substàncies estupefaents trobades en el registre de l'habitatge de l'artista no estaven destinades al tràfic de drogues , sinó a al consum propi, i li ha desvinculat de la resta de substàncies confiscades en el registre de l'altre habitatge, propietat d'un altre dels detinguts.





"Ni hi ha armes, ni hi ha organització criminal ni hi ha estructura", ha asseverat el lletrat. Igualment, l'advocat va considerar un "contrasentit" que la policia el situï en la "cúspide" d'una organització criminal, i per tant "guanyant moltíssims diners", quan el coreògraf "no està en el seu millor moment econòmic". "Si veritablement hi hagués aquesta organització criminal no tindria cap problema económic. Jo crec que és un indici més de que les coses no són com s'expliquen", ha al·legat.