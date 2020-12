Carme Forcadell, que gaudia del tercer grau, acusa el Suprem de falta de respecte

L'expresidenta de Parlament, Carme Forcadel l, ha criticat que s'ha assabentat de la decisió de Tribunal Suprem (TS) de revocar el tercer grau pels mitjans de comunicació: "Com sempre ens hem assabentat que hem de entrar a la presó pels mitjans de comunicació ".





Ho ha dit en un apunt a Twitter en què ha afegit: "És vergonyosa la falta de respecte cap a nosaltres i les nostres famílies".





Per la seva banda, l'exconsellera Dolors Bassa ha assegurat que la decisió de Tribunal Suprem (TS) de revocar el tercer grau als presos de l'1-O "cau com una llosa" ja que per primera vegada tenia cinc nits per dormir a casa.





En declaracions aquest divendres a TV3, Bassa ha dit que ha conegut la decisió de l Suprem pels mitjans de comunicació: "En el moment que jo sóc al despatx treballant i ja em sortia l'alerta a l'ordinador de la notícia del diari".





Ha afirmat que aquest matí estaven contentes tant ella com Forcadell i que s'han anomenat perquè, a causa dels festius, tenien permís fins dimecres a la nit, per això diu que la sentència "cau com una llosa precisament avui".





Així mateix, ha retret que a ella "encara no li han enviat res" amb relació a aquesta revocació, i que si ha tingut accés a l'acte ha estat per periodistes que l'han enviat.





"Suposo que ara em diran de la presó i em diran si he de ser-hi en dues hores com els homes, o si realment puc tornar dimecres com tenia en el permís donat", ha tancat.