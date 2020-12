La Guardia Civil participa en 'Orion', la major operació internacional contra el narcotràfic

La Guàrdia Civil ha participat per tercer any consecutiu en la sisena edició de l'operació 'Orió', la major investigació desenvolupada a nivell internacional contra el narcotràfic que des del seu inici ha confiscat més de 280 tones de cocaïna i 63 tones de marihuana.













En concret, la Guàrdia Civil ha confiscat un total de 11.382 quilos de cocaïna, desenvolupant operacions específiques de forma individual o conjunta amb altres cossos i agències policials internacionals.





Segons ha explicat el cos de seguretat a través d'un comunicat, en la present edició de l'operació liderada per l'Armada de Colòmbia i en la qual participen 51 cossos i agències policials militars i civils de 29 països, la Guàrdia Civil ha aportat els seus recursos i unitats de Servei Marítim i Servei Aeri per a la interdicció marítima i aèria a l'Atlàntic oriental.





De la mateixa manera s'han coordinat les unitats del resguard fiscal en ports i aeroports, així com les unitats de Policia Judicial per a l'intercanvi d'investigació criminal i d'interlocució internacional.





A més, cal destacar la participació d'oficials d'enllaç del Cos a Colòmbia, així com de l'ús de el Centre de Coordinació per a la Vigilància Marítima de Costes i Fronteres (CECORVIGMAR -NCC EUROSUR) per a la coordinació d'operacions navals i aèries de vigilància marítima al mar territorial espanyol.