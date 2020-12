La pròrroga de 14 dies de la fase 1 de la desescalada catalana ja està publicada al Dogc

El Diari Ofical de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte la pròrroga de les mesures del primer tram de la desescalada pel coronavirus, que entrarà en vigor a partir de dilluns i s'allargarà durant un període de 14 dies.













El Dogc constata que "els paràmetres a avaluar per decidir sobre la revisió de les mesures adoptades no són favorables per permetre avançar en el procés de desescalada i de represa de l'activitat", de manera que es mantenen les mesures del 21 de desembre.





Així, bars i restaurants poden seguir oberts de 6.00 a 21.30 per consum en l'establiment, amb l'aforament a l'interior limitat al 30%, i amb un màxim de quatre comensals per taula --excepte si són de el mateix grup de convivència-- .





Les activitats culturals en teatres, cinemes i auditoris poden obrir limitant el seu aforament a el 50% i amb un màxim de 500 persones per sessió, mentre que biblioteques i museus tampoc poden superar la meitat de l'aforament.





Pel que fa a activitats en instal·lacions esportives, no pot superar l'aforament del 50% a l'aire lliure i del 30% en espais tancats, i els vestidors romandran tancats si no hi ha piscina.





TANCATS CENTRES COMERCIALS I UNIVERSITATS

En canvi, seguiran tancats els centres comercials, les universitats --excepte per a pràctiques i evaluacions--, i els salons de joc i casinos.





I es manté el toc de queda nocturn des de les 22.00 fins a les 6.00 hores --els comerços hauran de tancar a les 21.00--, i continua el tancament perimetral de Catalunya i el confinament municipal els caps de setmana.