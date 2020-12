Més de 200 militars de la Brigada Extremadura XI van a Mali per entrenar a les seves forces armades

El contingent de l'operació EUTM Mali XVII, a el comandament del Tinent Coronel Sergio Esparaber Díez i format principalment per personal de la Brigada "Extremadura" XI, concretament per 216 dels 317 militars que el componen, s'han enlairat aquest dissabte rumb a país africà per continuar amb aquesta missió d'entrenament de les seves forces armades.









Es tracta de la segona rotació del contingent, en el qual han desplegat prop de 180 militars, que parteixen cap a aquesta missió després de diversos mesos de "intensa preparació", una quarantena preventiva de dues setmanes i les corresponents proves PCR.





El vol procedent de Madrid i amb escala a Badajoz, s'ha enlairat sobre les 07,30 hores amb direcció Bamako, sent la destinació final del contingent la base militar ubicada a Koulikoro, on romandran les tropes espanyoles de forma permanent fins al final de l'operació , informa el Ministeri de Defensa en nota de premsa.





La finalitat principal d'aquesta missió d'entrenament de la Unió Europea al país africà, es basa en contribuir a la millora de la capacitat operativa de les Forces Armades de Mali, contribuint d'aquesta manera a l'estabilitat internacional i a la seguretat i defensa nacional.