Un grup que tenia una plantació il·legal de marihuana segresta un home al Maresme i li exigeixen 50.000 euros per alliberar-lo

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal format per quatre persones --tres homes i una dona d'entre 19 i 49 anys-- que va segrestar un home per robar-li 50.000 euros a la comarca de Maresme (Barcelona).









Els membres van ser detinguts dimecres: dos d'ells com a presumptes autors d'un delicte de segrest, robatori amb violència, lesions i danys, i els altres dos per un delicte de salut pública i frau elèctric, han informat els Mossos aquest dissabte en un comunicat .





La matinada del 7 d'agost, dos membres del grup van assaltar a un home de 31 anys al Maresme amb armes de foc i la cara coberta, i el van obligar a portar-los en el seu vehicle fins a un descampat, on li van prendre les joies i els objectes de valor.





Li van exigir 50.000 euros per tornar a casa, de manera que la víctima va trucar a la seva parella per demanar que deixés els diners a l'entrada del seu domicili.





Després de passar una nit a les fosques a l'habitació d'una casa, va ser alliberat el matí següent en una zona boscosa de Vallgorguina (Barcelona) i va demanar ajuda a una família que es trobava a la zona.





Els Mossos van iniciar una investigació per donar veracitat als fets, fer un seguiment del recorregut que havia realitzat el vehicle la nit de segrest, i identificar els responsables.





Dimecres es van realitzar entrades simultànies a Canet de Mar, Palafolls i Malgrat de Mar (Barcelona) que van permetre detenir els autors, i en un dels registres es va localitzar una plantació de marihuana amb frau elèctric.





Els quatre detinguts han passat aquest dissabte a disposició judicial, que ha decretat presó per als autors del segrest, llibertat amb càrrecs per a un altre i llibertat per a la dona, mentre que no es descarten més detencions.