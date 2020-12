El germà de Cristiano Ronaldo investigat per frau a Adidas

Segons els diaris La Stampa i La Repubblica, l'empresa Mussara, propietat de l'estrella del Juventus i dirigida pel seu germà, va ordenar la fabricació d'una edició especial de samarretes i va encarregar la feina a una empresa de Torí.

















Hugo va ser l'encarregat de donar l'ordre de la fabricació d'aquestes samarretes de futbol, i per la seva encàrrec obtindrien uns guanys de gairebé als 500.000 euros, que portaven inclòs el logotip de CR7Museum , el museu de Cristiano Ronaldo.





Posteriorment Mussara va negar haver donat permís a Pegàs per seguir endavant i començar la producció de rèpliques de samarretes falses, que són còpies exactes dels dissenys d'Adidas. La marca alemanya ha fabricat els uniformes del Juventus des de 2015 i té un contracte de més de 50 milions d'euros a l'any amb els gegants de la Sèrie A fins 2027.





Després d'haver lliurat les samarretes, i tot i no haver donat el vist i plau de la producció de les mateixes, Mussara va exigir a Pegàs que els retornessin les samarretes a un preu de 4 euros per destruir-les. Però des Pegaso no accepten la proposta de l'empresa de Ronaldo ja que, segons afirmen, van veure els mateixos productes a la venda al Museu Cristiano Ronaldo a Madeira a un preu de 40 euros.





Aquest conflicte empresarial s'ha saldat amb una demanda a Mussara i al seu director, Hugo Dinarte Aveiro, que està ara sota investigació.