Clara Prats "Amb els números d'ara, si tenim una espurna de Covid-19, la pujada seria molt ràpida"

Segons la física i investigadora del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC , Clara Prats, el problema afegit d'ara la Covid és que les UCIs no estan com aleshores".





















En entrevista aquest diumenge al Via Lliure de Racc1 ha afirmat que "esperàvem una frenada suau, on la R comencés a augmentar gradualment, i ens hem trobat una frenada que ha fet saltar els ABS del cotxe."





A més creu que "amb els números d'ara, si tenim una espurna que encén l'incendi, la pujada serà molt ràpida. Ja ho vam viure a finals d'octubre. El problema afegit és que les UCIs no estan com aleshores."





S'ha mostrat molt preocupada pequè "si no tinguéssim el Nadal a la cantonada, estaríem més tranquils. Si hi arribem amb tendència al creixement, seria un risc que no podríem assumir."





"Demanaria que la setmana abans (de Nadal) es revisessin tots els plans, en funció de quina sigui la situació. No serà el mateix amb una R de 0,95 o 0,9 que amb una R més gran que 1. Aleshores no s'escauria cap de les excepcions que s'han posat sobre la taula."





Segons el seu parer "tant de bo que el dia de Nadal faci sol, i el dinar amb el grup de convivència el puguem fer al balcó. Perquè la tercera onada de (la Covid-1) sembla inevitable."













