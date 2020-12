Ciutadans presenta proves en Fiscalia contra Laura Borràs

Cs ha presentat aquest dilluns una denúncia davant de Fiscalia que el partit taronja creu que "demostraria" les presumptes irregularitats en la contractació que va dur a terme la portaveu de JxCat al Congrés i candidata a la Presidència de la Generalitat, Laura Borràs, durant la seva etapa a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).





En el text de la denúncia, Cs afirma haver obtingut pel Govern còpies de diferents expedients de contractació de la ILC i que en un d'ells, referit a la creació i manteniment del web de l' 'Any Bertrana', es concedeix aquest contracte " per un import de 19.420,50 euros ".





Posteriorment a aquest expedient, Borràs va enviar un correu electrònic que, segons Cs, prova "la possible evitació intencionada de qualsevol tipus de procediment de contractació pública, com a pràctica d'orillament de la normativa legal en el període temporal indicat de 2015 a 2017, actuant a l' marge del procediment i eludint l'objecció de l'interventor ".





Així mateix, Cs considera que "la pràctica d'aquestes adjudicacions de la ILC mitjançant contractes menors als mateixos adjudicataris i / o empreses vinculades, sense recórrer a la prestació d'aquests serveis a través del CTTI indiciària la voluntat intencional de vorejar o ometre el compliment de la legalitat ".





Aquesta denúncia es produeix després que dimarts passat el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, anunciés que el partit taronja tenia aquesta informació i que podria ser rellevant per a la causa judicial que Borràs té oberta per malversació de fons públics i falsedat documental " per presumptament atorgar contractes a dit a un amic seu ".