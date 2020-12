La Generalitat nega ordres per no portar als avis de les residències als hospitals

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, ha negat aquest dilluns que existís cap ordre per denegar l'atenció hospitalària a usuaris de residències de gent gran durant la pandèmia de la Covid-19.





En una compareixença telemàtica en la comissió del Parlament que investiga la gestió de les residències de gent gran, el conseller h a respost així a l'acusació que va llançar l'organització Amnistia Internacional, que la setmana passada va publicar un informe en què denunciava violacions de drets humans en aquest àmbit.





El Homrani, a preguntes de diputats de l'oposició, ha assegurat que "no hi ha hagut cap ordre de no traslladar els residents als hospitals" i, ha explicat que les decisions mèdiques han estat les que han regit les actuacions del sistema assistencial.





"La decisió d'ingressar o no en un hospital, amb la Covid, abans de la Covid i després de la Covid, sempre la té el personal sanitari des d'una perspectiva clínica, i hem de tenir la màxima confiança en ells", ha afirmat.





El conseller ha defensat que, amb la irrupció de la pandèmia, el Govern va millorar els mecanismes de coordinació entre les residències i l'àmbit sanitari: "Un dels aspectes que reforcem en la primera onada va ser vincular de forma molt més directa el sistema d'atenció sanitària primària amb el sistema residencial; es van mobilitzar més de 800 professionals de la primària ", ha esgrimit.





El Homrani també ha reconegut que, a la primera onada, no es va disposar del nombre suficient d'equips de protecció individual (EPI) en les residències, i ha apuntat com a causes de la saturació de mercat i a la centralització de la compra de les mateixes per part de govern: "La situació era molt complexa", ha explicat.





El conseller ha afirmat que la responsabilitat de la compra d'EPI en residències de gent gran gestionades per empreses depèn dels gestors, si bé el Govern va col·laborar, segons ha explicat, per aconseguir aquests equips; també ha assegurat que l'executiu central "va requisar" EPI adquirits per altres agents per centralitzar seu repartiment.