Un enginyer espanyol ha estat segrestat a Colòmbia per un grup armat

Un grup armat ha segrestat a Colòmbia a l'enginyer espanyol Jesús Antonio Quintana García, director gerent per a les Amèriques de l'Aliança de Biodiversitat Internacional i el Centre Internacional per a l'Agricultura Tropical (CIAT), segons ha informat la mateixa organització no governamental.





"L'Aliança de Biodiversitat Internacional i el Centre Internacional per a l'Agricultura Tropical (CIAT) informa que el dissabte, 5 de desembre, el senyor Jesús Antonio Quintana García, director gerent per a les Amèriques de l'Aliança, va ser il·legalment capturat per un grup armat en circumstàncies no aclarides ", ha explicat en un comunicat l'ONG.





L'organització no governamental ha reclamat "respecte per la vida" de Quintana García i ha exigit el seu "ràpid alliberament". "Les autoritats colombianes estan desenvolupant la corresponent investigació", ha indicat.





El diari local 'El Temps' ha informat que l'enginyer espanyol viatjava en un vehicle tot terreny i que va ser segrestat per un grup armat no identificat que li va donar l'alto en un control al municipi de Toribio, al nord del departament de la Vall del Cauca.





Segons la seva pàgina web, l'Aliança de Biodiversitat Internacional i el CIAT és una organització no governamental internacional que ofereix solucions científiques que aprofiten la biodiversitat agrícola i transformen els sistemes alimentaris de manera sostenible per millorar la vida de les persones enmig d'una crisi climàtica, tot això treballant "de la mà amb els agricultors" per "incrementar la seva qualitat de vida".





Nascut a Màlaga, Quintana García és el director gerent per a les Amèriques de l'Aliança entre Biodiversitat Internacional i el Centre Internacional per a l'Agricultura Tropical (CIAT), dos centres d'investigació sobre agricultura, nutrició i Medi Ambient medi ambient. L'enginyer espanyol treballa en el Hub de les Amèriques, situat a Palmira, al departament de la Vall del Cauca, a l'oest de Colòmbia.





Expert en desenvolupament rural sostenible, Quintana García té 30 anys d'experiència en el sector, amb activitats de cooperació internacional en diversos països, i e s enginyer forestal per la Universitat Politècnica de Madrid, a més de llicenciat en Sociologia per la Universitat Nacional d'Educació a Distància d'Espanya (UNED).