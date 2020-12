Una dona a qui van extirpar el coll de l'úter per un tumor ha donat a llum a una nena sana

Una dona ha donat a llum una nena sana després que professionals de l'Hospital Regional de Màlaga li extirpessin el coll de l'úter per un tumor. Així, després d'haver realitzat aquest primer cas amb èxit, aquest centre hospitalari públic ha incorporat aquesta indicació a la seva cartera de serveis perquè les pacients que reuneixin els criteris i ho sol·licitin puguin preservar la seva fertilitat.













Fa dos anys, Carolina es va sotmetre a l'Hospital Regional a una complexa tècnica en quiròfan amb la qual li van extirpar el coll de l'úter per un càncer de cèrvix, però van conservar el seu aparell genital. L'objectiu era ser radicals amb el tumor però preservar la seva fertilitat. "Vaig passar de la nit al dia --assegura ara--, de veure-ho tot negre i tenir per davant un futur incert a trobar una llum a la fi del túnel".





La intervenció, anomenada traquelectomía radical laparoscòpica, consisteix en l'extirpació total de coll uterí, part de la vagina i els ganglis de la pelvis amb cirurgia mínimament invasiva, conservant el cos uterí, les trompes i els ovaris, segons han relatat des del Govern andalús a través d'un comunicat.





Durant l'operació, a més, els cirurgians van fer una biòpsia selectiva de gangli sentinella dels limfàtics pèlvics per via laparoscòpica transperitoneal, amb la intenció de confirmar l'absència de la malaltia en els ganglis extirpats i en la vora quirúrgic. Després van realitzar la reconstrucció de l'aparell genital, ancorant l'úter a la vora vaginal.





El director de la Unitat de Gestió Clínica de Ginecologia i Obstetrícia de centre malagueny, Jesús Jiménez, ha qualificat aquest tipus d'intervencions com "un dels majors reptes" de qualsevol cirurgià ginecològic. Aquesta tècnica, ha incidit, només es pot portar a terme en hospitals "amb un alt grau d'especialització i amb un equip multidisciplinari".





"El nostre servei es posiciona com un dels capdavanters de país tant en la implementació de la tècnica quirúrgica com en el seguiment i cures prenatals en aquestes gestacions tan especials i d'alt risc", ha assegurat.





Després de la intervenció, i una vegada que els controls posteriors van confirmar l'absència de malaltia tumoral, el següent objectiu era aconseguir la gestació, un desig que Carolina havia plantejat prèviament als professionals que anaven a operar-la. "Si en aquests casos no es produeix embaràs natural, es recorre a tècniques de reproducció assistida", ha explicat el doctor.





En aquesta ocasió no va ser necessari, i des que es va aconseguir l'embaràs espontani, es va dissenyar al centre un complet programa de control i seguiment. La notícia que la seva filla venia de camí va marcar "un abans i un després" per a ella. "La recuperació de l'operació va ser dura a del principi, però va passar ràpid, perquè de sobte va canviar la meva vida i vaig deixar això enrere", recorda. "Quan em vaig assabentar, l'alegria va ser molt gran, no podia parar de plorar, vaig estar emocionada des del minut un", rememora.





La filla de Carolina va néixer el passat mes d'octubre a les 33 setmanes de gestació. És un bebè sa i sense complicacions, encara que atès que va ser prematura, va haver de passar per la Unitat de Neonatologia per madurar els pulmons. Només hi ha una vintena de casos d'aquestes característiques a la sanitat pública espanyola, de manera que el seu naixement és una fita de la Ginecologia malaguenya i andalusa donats la seva complexitat i el seu èxit.