Guaidó assegura que Zapatero s'ha convertit en "advocat de la dictadura"

El líder opositor veneçolà, Joan Guaidó, ha lamentat el suport ofert per l'expresident de Govern José Luis Rodríguez Zapatero a les eleccions parlamentàries de diumenge a Veneçuela i l'ha acusat de ser "còmplice" dels abusos que ha comès el règim de Nicolás Maduro .













Segons l'opinió de Guaidó, Zapatero s'ha convertit en "advocat de la dictadura" i ha defensat que "no és possible relativitzar amb la violació de drets humans" com segons ell han fet tant l'expresident espanyol com l'equatorià Rafael Correa, que han exercit d'observadors internacionals dels comicis a invitació de Govern.





Amb això, es converteixen en "còmplices de violació dels drets humans", ha recalcat. "No entenc com hipotequen el que els quedava de prestigi", ha reblat el líder opositor, denunciant que al país hi ha desapareguts i que l'oposició ha estat objecte de persecució i abusos per part del règim de Maduro, a què s'ha acusat de haver comès possibles crims de lesa humanitat.





En aquest sentit, ha plantejat als presents a la roda de premsa celebrada a Caracas i retransmesa en directe per les xarxes socials si es van fotografiar al amb un "assassí de nens" perquè, ha afegit, "això és el que és Maduro".





Guaidó ha insistit que el diumenge no hi va haver eleccions a Veneçuela i ha ressaltat la baixa participació, demostració segons ell que la majoria de la població està amb l'oposició i el seu boicot. Segons les dades oficials, només van votar el 31 per cent dels electors registrats.





"MADURO ESTÀS DERROTAT"

"Maduro estàs derrotat un cop més, Maduro estàs sol una vegada més, el teu frau et va deixar sol i els carrers es van a omplir d'esperança", ha assegurat el líder opositor, cridant als ciutadans a donar suport massivament la consulta opositora i a mobilitzar als carrers.





En aquest sentit, el líder de Voluntat Popular ha assegurat que l'oposició està unida i mobilitzada i que compta amb el suport de la comunitat internacional, que ha rebutjat els comicis. "Ens mantenim en resistència, en lluita, oferint solucions", ha insistit, mentre que "la dictadura un cop més queda exposada, es debilita".





"Des de la dictadura", ha esgrimit Guaidó, "ens han amenaçat, empresonat, torturat i assassinat i aquí estem i aquí estarem fins a portar a una Veneçuela lliure, democràtica i sense dictadura".