L'oposició veneçolana denuncia que menys del 20% del cens ha votat a les eleccions

La participació en les eleccions convocades a Veneçuela amb prou feines ha arribat al 18,3% del cens electoral. Així ho denuncien els partits de l'oposició del règim de Nicolás Maduro, que en els dies previs a la cita electoral han cridat al boicot a aquestes eleccions que consideren fraudulentes.





Les dades, recollides per l'Observatori contra el frau del 6D, assenyalen que menys de quatre milions de veneçolans van acudir a les urnes i destaquen que en la majoria dels col·legis electoral tot just havia cues de gent per votar, quan en altres eleccions era el més habitual.





El principal opositor al règim, Juan Guaidó, ha assegurat després de la jornada electoral que "la immensa majoria del país vol triar el seu futur, no seguir els enganys d'una dictadura".





La mateixa oposició també ha denunciat que a última hora Nicolás Maduro va optar per canviar el col·legi electoral en què anava a dipositar el seu vot. En lloc de fer-ho al lloc en el qual habitualment ho havia fet, ha optat per fer-ho en una caserna militar, senyal, segons l'oposició, que té por de enfrontar-se amb el seu propi poble.





Els opositors també van assegurar que des del mateix Govern es va mostrar moltes preocupació per l'escassa participació i el fill de Maduro, Nicolasito, que es presentava per a un lloc al Parlament, va reconèixer, en un àudio filtrat, que estaven molt preocupats per les absència de votants als col·legis electorals.





Igualment van denunciar les maniobres de l'executiu per intentar augmentar la participació i donar imatge de normalitat. D'una banda, es va ordenar a l'exèrcit obligar les persona a acudir a votar i per un altre es va dur a militars a fer cues en alguns centres electoral per oferir imatges de normalitat en els centres electorals.