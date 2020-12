Un informe denuncia que s'han produït 18.093 execucions extrajudicials en la Veneçuela de Maduro

El secretari general de l'Organització dels Estats Americans (OEA), Luis Almagro, i l'assessor especial sobre la Responsabilitat de Protegir de l'OEA, Jared Genser, van publicar aquesta setmana un informe que reafirma que hi ha una base raonable per concloure que el règim de Nicolás Maduro ha estat cometent crims de lesa humanitat a Veneçuela des del 12 de febrer de 2014, i que condemna a la Fiscalia del Tribunal Penal Internacional (CPI) per inacció davant aquests crims.













L'informe de 153 pàgines, titulat "Foment de la impunitat: l'impacte del fracàs de la fiscal de la Cort Penal Internacional en obrir una investigació sobre la possible comissió de crims de lesa humanitat a Veneçuela" amplia l'informe de 2018 d'un Panell de experts Independents convocats per l'OEA, el qual va concloure que hi havia una base raonable per creure que s'estaven cometent crims de lesa humanitat a Veneçuela.





El nou document assenyala que, des de la publicació de l'informe de 2018, els crims de lesa humanitat a Veneçuela han augmentat en escala, abast i gravetat, al temps que el país enfronta una crisi humanitària causada per una agitació política i econòmica sense precedents, juntament amb una escassetat de productes alimentaris i mèdics. Partint de la feina de la Missió Independent d'Investigació de l'ONU a Veneçuela, l'Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, ONG, acadèmics independents i altres fonts creïbles, el nou informe pinta un vívid retrat d'una Veneçuela devastada per la violència patrocinada per l'Estat i en l'agonia d'un desastre humanitari.





Entre d'altres troballes, l'informe:





- Identifica 18.093 execucions extrajudicials realitzades per forces de seguretat de l'Estat o col·lectius des 2014.





- Identifica 15.501 casos de detenció arbitrària o altres instàncies de privació severa de llibertat des 2014.





- Identifica que desenes de milions de persones han patit o han estat objecte de lesions greus a causa de l'actual crisi humanitària creada pel règim. Això inclou informes, incloent de les Nacions Unides, que van trobar 7 milions de persones necessitades i més de 100,000 nens menors de 5 anys afectats per desnutrició aguda severa. Una ONG amb una forta presència local va informar que 52 de cada 100 nens atesos tenen deficiències nutricionals i el 24 per cent de les dones embarassades estaven desnodrides. A les principals ciutats, l'escassetat de medicaments essencials ha oscil·lat entre el 60 i el 100 per cent. I amb baixes taxes de vacunació i medicaments limitats, hi ha hagut brots de xarampió i diftèria i al menys 400.000 casos de malària, el més alt d'Amèrica Llatina. Es reporten gairebé 1.000 morts per falta de medicaments contra la malària.





- Identifica 724 casos de desaparició forçada en 2018 i 2019.





- Identifica 653 casos documentats de tortura des 2014.





- Identifica que l a violació i la violència sexual han estat convertides en armes pel règim, fins i tot com a mètode de tortura.





- Destaca el fracàs de la fiscal del TPI a realitzar el seu examen preliminar de manera expedita, així com a obrir una investigació malgrat l'aclaparadora evidència de crims dins de la jurisdicció de la Cort.





- Recomana a la fiscal procedir el més ràpidament possible per obrir una investigació sobre la situació a Veneçuela i, mentrestant, sol·licitar accés immediat, ple i obert a Veneçuela, emetre una declaració pública detallada sobre el deteriorament de la situació a Veneçuela i ressaltar el veritable abast i gravetat de la situació a Veneçuela en el seu pròxim "Informe d'Activitats d'examen preliminar 2020".





L'informe també presenta presumptes delictes que no formaven part de l'informe de 2018, inclosos "actes inhumans" comesos intencionadament que han resultat en gran patiment o mort. Aquests inclouen accions del règim de Maduro que han facilitat i prolongat l'empitjorament del desastre humanitari de Veneçuela.





Les institucions governamentals, incloses les forces de seguretat i el poder judicial, han estat utilitzades com a armes contra els seus ciutadans. Per al poble de Veneçuela, l'estat de dret al país ja no existeix. Per als membres del règim, l'Estat els faculta per operar amb total impunitat. La recerca de la justícia internacional és l'únic recurs que queda.





El secretari general de l'Organització dels Estats Americans (OEA), Luis Almagro, va afirmar que "s'ha permès que el règim veneçolà operi amb impunitat. Denuncia que cada dia d'inacció per part de la comunitat internacional incrementa el patiment del poble veneçolà, fent una crida a la fiscal de la Cort Penal Internacional a actuar i admistrar al món que els crims de lesa humanitat no quedaran sense càstig ".





"El nostre informe dóna vida a l'extraordinari patiment al poble de Veneçuela, infligit per Nicolás Maduro i el seu règim. L'única conclusió raonable a la qual s'arriba a l'examinar l'escala i amplitud dels abusos contra els drets humans, com les execucions extrajudicials, les detencions arbitràries i la imposició de condicions de vida dissenyades per causar un gran sofriment o la mort, és que aquestes accions constitueixen crims de lesa humanitat en el marc de l'Estatut de Roma, que va establir la Cort Penal Internacional ", va dir Jared Genser, assessor especial de l'OEA sobre la Responsabilitat de Protegir. "Per tant, és tan inexplicable com impactant que, després de gairebé tres anys examinant la situació, la fiscal Fatou Bensouda no hagi obert una investigació sobre els presumptes delictes", ha afegit.





L'OEA denuncia que "tot i el dràstic deteriorament de l'estabilitat nacional de Veneçuela i els presumptes greus crims de lesa humanitat en curs, la Cort Penal Internacional no ha pres cap mesura substantiva per exigir responsabilitats als perpetradors. Per això, el resultat ha estat que "el règim s'ha encoratjat per cometre més crims, en la creença que pot actuar amb impunitat", alerten des de l'Organització.