Alliberen l'enginyer espanyol que havia estat segrestat a Colòmbia

L'enginyer espanyol Jesús Antonio Quintana García, director gerent per a les Amèriques de l'Aliança de Biodiversitat Internacional i Centre Internacional per a l'Agricultura Tropical (CIAT), ha estat alliberat aquest dilluns després que un grup armat li segrestés a Colòmbia, segons ha informat la organització no governamental.





En un comunicat, CIAT ha detallat que Quintana es troba "en bon estat de salut mental i física" després de "dos dies de patir aquesta terrible experiència" i ha garantit que proporcionarà més informació "tan aviat com sigui possible".





Per la seva banda, el director general de CIAT, Juan Lucas Restrepo, ha assenyalat que l'aliança està "molt contenta" de tenir a Quintana "sa i estalvi de tornada a casa".





"Agraïm a les autoritats colombianes, a les comunitats indígenes, a les organitzacions socials i a tots els que es van mobilitzar per assegurar el seu alliberament", ha agregat, estenent el seu agraïment també a la comunitat internacional per "seus bons desitjos" i la seva "preocupació" durant la "difícil situació".





La ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació d'Espanya, Arancha González Laya, ha traslladat a través del seu compte de Twitter que ha mantingut una conversa amb Quintana i ha precisat que ha estat alliberat "gràcies a la feina conjunta de les autoritats colombianes i espanyoles ".













L'enginyer espanyol viatjava en un vehicle tot terreny i va ser segrestat dissabte per un grup

armat no identificat que li va donar l'alto en un control al municipi de Toribio, al nord del departament de Vall del Cauca, encara que de moment es desconeixen els detalls de l'esdeveniment.





"Sabem que en aquesta zona hi ha presència de grups al marge de la llei", havia admès el governador de l'Cauca, Elías Larrahondo, abans de conèixer-se l'alliberament de l'enginyer, assegurant que les autoritats no podien precisar qui eren els autors de l'segrest, ha informat el diari 'el Temps'.





Segons la seva pàgina web, l'Aliança de Biodiversitat Internacional i el CIAT és una organització no governamental internacional que ofereix solucions científiques que aprofiten la biodiversitat agrícola i transformen els sistemes alimentaris de manera sostenible per millorar la vida de les persones enmig d'una crisi climàtica, tot això treballant "de la mà amb els agricultors" per "incrementar la seva qualitat de vida".





Nascut a Màlaga (Espanya), Quintana García és el director gerent per a les Amèriques de l'Aliança entre Biodiversitat Internacional i el Centre Internacional per a l'Agricultura Tropical (CIAT), dos centres d'investigació sobre agricultura, nutrició i Medi Ambient medi ambient. L'enginyer espanyol treballa en el Hub de les Amèriques, situat a Palmira, al departament de la Vall del Cauca, a l'oest de Colòmbia.