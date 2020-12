Un estudi mostra per què la gent gran i les persones amb altres malalties són més vulnerables davant el coronavirus

Un nou estudi dirigit per investigadors de la Universitat McGill (Canadà) ha apuntat que les proteïnes implicades en l'inici de la infecció per COVID-19 pot fer a la gent gran i a les persones amb altres malalties més vulnerables, ja que el virus s'uneix a les cèl·lules hostes de diferents animals. Una major oxidació cel·lular amb l'envelliment i la malaltia pot explicar per què la gent gran i les persones amb malalties cròniques s'infecten més sovint i més greument.













Entendre per què alguns animals s'infecten i altres no podria ser la clau per desbloquejar nous tractaments i teràpies. En un estudi publicat a la revista 'Computational and Structural Biotechnology Journal', els investigadors van analitzar les seqüències de proteïnes disponibles de virus i els receptors de la cèl·lula hoste a través de diferents espècies per esbrinar per què.





"Sabem que el virus pot infectar humans, gats, gossos i fures, però no a bovins i porcs. A més, el COVID-19 ataca a la gent gran i a les persones amb afeccions subjacents més severament que als joves i sans. Fins ara les raons d'això no estaven clares ", explica un dels líders de l'estudi, Jaswinder Singh.





Un cop dins d'una cèl·lula amfitriona, el virus segresta la maquinària metabòlica de la cèl·lula per replicar-se i propagar-se. Els pics de proteïna de virus s'adhereixen a un receptor de proteïna a la superfície de la cèl·lula amfitriona anomenat ACE2, fusionant les membranes voltant de la cèl·lula i el virus. Aquest procés permet que el virus entri a la cèl·lula i coopti la seva maquinària de creació de proteïnes per fer noves còpies de si mateix. Les còpies passen llavors a infectar altres cèl·lules sanes.





A l'analitzar les proteïnes i els seus blocs de construcció d'aminoàcids, els investigadors van descobrir que els animals susceptibles a virus tenen algunes coses en comú. Tals animals com els humans, els gats i els gossos tenen dos aminoàcids de cisteïna que formen un enllaç disulfur especial que es manté unit per un entorn cel·lular oxidant. Aquest enllaç disulfur crea una àncora per al virus. "La nostra anàlisi suggereix que una major oxidació cel·lular en la gent gran o en aquells amb condicions de salut subjacents podria predisposar a una infecció, replicació i malaltia més vigoroses", indica el coautor, Rajinder Dhindsa.





En el cas d'animals resistents a virus, com porcs i vaques, manca un d'aquests dos aminoàcids de cisteïna i no es pot formar l'enllaç disulfur. Com a resultat, el virus no pot ancorar-se en la cèl·lula.





Segons els investigadors, evitar que es formi l'àncora podria ser la clau per desbloquejar nous tractaments per COVID-19. Una estratègia, suggereixen, podria ser interrompre l'ambient oxidant que manté els enllaços de disulfur intactes. "Els antioxidants podrien disminuir la gravetat de COVID-19 a l'interferir amb l'entrada de virus en les cèl·lules hoste i la seva supervivència posterior en l'establiment d'una nova infecció", argumenta Singh.





Pel que fa als propers passos, els investigadors diuen que la tecnologia CRISPR podria utilitzar per editar seqüències de proteïnes i provar la seva teoria. Els investigadors també estan investigant altres proteïnes properes a el receptor ACE2 que podrien facilitar l'entrada de virus per veure si es comporten de la mateixa manera.