Roger Torrent serà el número tres a la llista d'ERC per Barcelona a les eleccions

El president de Parlament, Roger Torrent, serà el número tres de la llista d'ERC per la circumscripció de Barcelona en les properes eleccions catalanes.





Així ho ha anunciat el vicepresident i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, en una visita a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la presó de Wad-Ras, acompanyat de Torrent i de la número dos per Barcelona, Laura Vilagrà.





Torrent ha dit que per a ell és "un honor i un orgull" representar els valors d'ERC i, preguntat per si voldria seguir sent president de Parlament, ha assegurat que la seva prioritat és aportar tota la seva ajuda a el projecte republicà.





Segons ell, els republicans tenen dos objectius principals davant les eleccions del 14-F: sortir de la crisi de la Covid-19 "per l'esquerra", i posant la vida al centre de les polítiques públiques, i construir la qual ha qualificat com Catalunya postcovid.





Torrent s'ha compromès a treballar per la justícia i la llibertat de Catalunya, en les seves paraules, i ha afegit que la seva voluntat és "mirar cap a fora, més enllà de el propi melic independentista".





AMNISTIA I FORCADELL

Després d'haver visitat a Forcadell a la presó, ha defensat que l'expresidenta de Parlament "encara en si mateixa tots els valors" republicans que defensa i ha argumentat que és per això que està a la presó.





Ha sostingut que una llei d'amnistia és la millor opció per als dirigents independentistes condemnats per l'1-O, encara que ha reconegut que el camí cap a ella "no és fàcil".





I ha afirmat que el s presos mereixen que es continuï lluitant per l'amnistia i la determinació, "i no fer-ho des falses dreceres ni aportant discursos buits".





Demòcrates

Sobre la ruptura amb Demòcrates de Catalunya anunciada per ERC, Torrent ha dit que li "enorgulleix", i que la formació ha estat molt clara no solament en les seves paraules sinó que també amb els fets. "A el feixisme se'l combat sempre, de forma nítida, sense matisos", ha reflexionat, i ha afegit textualment que no cal reunir-se amb l'extrema dreta sinó confrontar.





En aquest sentit, ha argumentat que confia que les institucions puguin frenar l'auge que l'extrema dreta sol experimentar en contextos de crisi, i que marquin "la línia vermella que mai es pot sobrepassar".