Torrent i els expresidents del Parlament exigeixen que s'aprovi una llei d'amnistia

El president de Parlament, Roger Torrent, i els expresidents de la Cambra Carme Forcadell, Ernest Benach i Joan Rigol han signat aquest dimarts la petició per tramitar una llei d'amnistia al Congrés per als presos de l'1-O i de totes les persones encausades pel procés independentista.





En un acte al Parlament, en què l'expresidenta Núria de Gispert no ha pogut participar per un problema de salut lleu, Torrent ha defensat la necessitat que s'aprovi una llei orgànica d'amnistia per "avançar en la resolució democràtica al conflicte" .





"Per més repressió que hi hagi, per més voluntat de venjança que hi hagi, no resoldrem així el conflicte polític. Ens provocarà dolor, ens provocarà situacions familiars injustes, però no avançarem en la resolució del conflicte", ha lamentat.





Ha sostingut que el s indults "poden ser una bona solució per qüestions de caràcter personal", però, segons la seva opinió, el que servirà per solucionar el conflicte és l'amnistia.





Torrent ha insistit que és l ' "única solució efectiva per posar fi a la situació de repressió que viuen milers de catalans" i ha subratllat que l'amnistia i el referèndum són dos grans consensos recolzats per la majoria de la ciutadania de Catalunya, segons ell .





"Nosaltres aquí de nou reivindiquem que es facin realitat el més aviat possible. És l'única manera d'avançar cap a la resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat", ha conclòs abans de signar el document, al costat de Forcadell, Benach i Rigol , per escenificar el seu suport a aquesta proposta.