Espanya s'enfrontarà a Suècia, Grècia, Kosovo i Geòrgia en el seu camí al Mundial de Qatar

Les seleccions de Suècia, Grècia, Geòrgia i Kosovo seran els rivals d'Espanya dins de el Grup B a la fase de classificació per al Mundial de Qatar 2022 que es disputará entre els mesos de març a novembre de 2021.





L'equip nacional que dirigeix Luis Enrique Martínez va conèixer els seus rivals per aquest camí de les seleccions UEFA cap al Mundial, amb Suècia com a major perill i que repeteix al costat dels espanyols com en la fase de classificació per a l'Eurocopa. La bola d'Espanya va ser la segona en sortir en el sorteig, cap de sèrie en el Grup B.





Dels següents bombos 3, 4 i 5 a Espanya li van caure rivals assequibles com Grècia, Geòrgia i Kosovo. El primer classificat obté bitllet directe al Mundial i sent segon encara hi ha repesques.





El sorteig va deixar un duel inèdit contra Kosovo, un estat a què Espanya encara no ha reconegut com a tal, i trobades amb vells i no tan vells coneguts. Els suecs van ser ja rivals d'Espanya l'any passat en el Grup F de classificació per a l'Euro que serà el 2021, retardada per la pandèmia de coronavirus.





El quadre nòrdic, amb el possible retorn d'Ibrahimovic, va ser segona per darrere d'Espanya, traient un empat a la 'Roja', l'últim precedent de 5 partits, amb tres victòries i una derrota en 2006, amb Luis Aragonés en l'aire. A més, contra Grècia no juga Espanya des de la Euro 2008 i davant Geòrgia, rival que va guanyar a Espanya (0-1) en un amistós previ a l'Euro 2016, la selecció espanyola va compartir grup en el camí al Mundial del Brasil 2014.





A més dels deu subcampions de la fase de grups, la repesca inclourà també als dos millors guanyadors de grup de la classificació general de la Lliga de Nacions de la UEFA 2020-2021 que no es van classificar directament per a la Copa Mundial de la FIFA 2022 i que no van entrar en la repesca com subcampions.





Així han quedat els grups de classificació per a la cita mundialista:

GRUP A: Portugal, Sèrbia, Irlanda, Luxemburg, Azerbaidjan.

GRUP B: Espanya, Suècia, Grècia, Geòrgia, Kosovo

GRUP C: Itàlia, Suïssa, Irlanda de Nord, Bulgària, Lituània.

GRUP D: França, Ucraïna, Finlàndia, Bòsnia, Kazakhstan

GRUP E: Bèlgica, Gal·les, República Txeca, Bielorússia, Estònia.

GRUP F: Dinamarca, Àustria, Escòcia, Israel, Illes Fèroe, Moldàvia.

GRUP G: Països Baixos, Turquia, Noruega, Montenegro, Letònia, Gibraltar.

GRUP H: Croàcia, Eslovàquia, Rússia, Eslovènia, Xipre, Malta.

GRUP I: Anglaterra, Polònia, Hongria, Albània, Andorra, San Marino.

GRUP J: Alemanya, Romania, Islàndia, Macedònia de el Nord, Armènia, Liectenstein.