Carles Puigdemont també busca influir en les eleccions al Barça

La importància que el Barça té a la societat catalana està fora de tot dubte. Per això, són molts els sectors que aspiren a tenir influència en el club blaugrana, i els polítics independentistes no són aliens a això.





Comptar amb el suport i la caixa de ressonància a nivell internacional que suposa el Barça és una arma de primer ordre per aconseguir alguns objectius publicitaris. Per això no és estrany que des dels sectors independentistes s'hagin posat en marxa moviments per influir en les pròximes eleccions a l'entitat de manera que el proper president sigui una persona propera a l'independentisme.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha apostat per donar el seu suport al candidat que més simpatia ha mostrat cap al moviment independentista, Joan Laporta. I encara que l'advocat ha intentat mostrar-se equidistant en els seus primers dies com a candidat oficial, la realitat és que la seva carrera professional i política el situen a la banda independentista. De moment, Laporta ja ha renunciat a que la selecció espanyola disputi alguna trobada al Camp Nou, possibilitat que sí que han donat com a vàlida altres candidats.





De fet, tots dos personatges han mostrat la seva amistat i la seva proximitat política tant en actes públics com privats, com les famoses reunions organitzades per la periodista Pilar Rahola en què la presència de Puigdemont i Laporta ha estat permanent.





Els independentistes considera que sota la presidència de Laporta el club abandonarà l'ambigüitat que ha caracteritzat la presidenta de Josep Maria Bartomeu, que sempre es va negar a que la institució fos instrumentalitzada per sectors polítics. Per això confien que Laporta doni in gir i, per exemple, permeti la cessió de Camp Nou per realitzar actes multitudinaris de marcat caràcter independentista. O que es permetin en major mesura que durant els partits es mostrin pancartes amb missatges independentistes.





SEGONA OPCIÓ

De tota manera, Puigdemont és conscient de la importància de comptar amb el suport de el club a la causa independentista, de manera que manté com a segona opció el seu suport al candidat Víctor Font.





Es tracta d'un empresari, fundador de Delta Partners i accionista-fundador el diari Ara que també manté contactes estrets amb l'independentisme tot i que ha mostrat un tarannà una mica més moderat respecte a aquest assumpte. A més, ha deixat clar que no pensa permetre que des del món polític es influeixi en les destinacions de club.